Crypto: attention aux plateformes qui font de la fausse publicité

Avec la hausse en popularité des cryptoactifs, de nombreux Canadiens seront portés à investir, mais ils devront toutefois se méfier des fausses plateformes, selon les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Afin de paraitre plus légitimes, ces soi-disant fournisseurs de services de négociation de cryptoactifs indiquent sur leur site Web être agréés par de faux organismes de réglementation.

Les sites semblent d’ailleurs bien réels à première vue, mais «si on y regarde de plus près, le texte qu’ils contiennent est imprécis et maladroit; on y trouve des erreurs d’orthographe, de grammaire et de syntaxe, soit les habituels «signaux d’alarme» d’entités non légitimes», ont précisé les ACVM.

Ainsi, les ACVM rappellent que toute entreprise qui prétend faire affaire avec un organisme de résolution de différends «commet vraisemblablement une fraude». «Ne vous fiez pas uniquement au site Web de l’organisme; assurez-vous que son nom est cité dans des articles ou que d’autres entités reconnues en font mention», ont expliqué les ACVM.

Les personnes qui souhaitent investir dans les cryptoactifs peuvent consulter la liste plateformes de négociations inscrites auprès des ACVM.