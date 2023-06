«Sit-in» à la porcherie Les Porgreg: des casiers judiciaires pour des militants antispécistes

Trois ans et demi après un coup d’éclat d’activistes dans une porcherie de Saint-Hyacinthe, certains d’entre eux ont reçu des sentences suspendues, héritant par le fait même de casiers judiciaires et d’une centaine d’heures de travaux communautaires à exécuter.

D’autres militants vont pouvoir poursuive leur vie sans avoir à porter le fardeau du casier judiciaire puisqu’ils ont reçu l’absolution conditionnelle accompagnée d’une probation de deux ans et d’un don de quelques centaines de dollars à verser à un organisme de bienfaisance.

La décision écrite de 100 pages a été lue en partie par le magistrat mardi après-midi dans une salle d’audience bondée au palais de justice de Longueuil.

Les accusés avaient été trouvés coupables d’entrer par effraction dans le but de commettre un méfait. Coupables aussi d’entrave au travail d’un policier.

En décembre 2019, les activités associées au groupe de désobéissance civile Direct Action Everywhere (DxE) avaient fait un «sit-in» de six heures dans la porcherie Les Porgreg. Les activistes estimaient que les bêtes étaient en danger.

À tour de rôle, dans le cadre du procès, les copropriétaires de la ferme avaient livré des témoignages dans le but d’expliquer au Tribunal les conséquences néfastes de ce coup d’éclat sur leur ferme et leur santé.

«Mes enfants craignaient que des gens qu’ils ne connaissaient pas viennent leur faire du mal à eux et aux animaux. On a reçu des appels d’activistes qui nous injuriaient et nous traitaient de tueurs en série. J’ai été la cible d’intimidation sur les réseaux sociaux. J’ai fait profil bas durant deux ans pour me tenir loin de leur méchanceté. Ils ont sali mon nom et l’image de mon entreprise. À la suite de ces événements, plusieurs animaux sont décédés, entraînant d’importantes pertes financières», avait déclaré Josiane Grégoire, copropriétaire de Porgreg.

Notons qu’une cinquantaine de militants portant un T-shirt à l’effigie des porcs et munie de grandes banderoles ont manifesté pacifiquement quelques minutes à l’extérieur du palais de justice avant de faire leur entrée dans la salle d’audience.