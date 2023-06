Des migrants toujours logés à la frontière

Le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle est-il vraiment fermé? La question se pose, car TVA Nouvelles a appris mardi que l’hôtel St-Bernard continue d’héberger quelques dizaines de migrants près de la frontière canado-américaine.

Une quarantaine de demandeurs d’asile sont toujours hébergés dans ces installations hôtelières louées par Ottawa, et ce, trois mois après l’entente signée entre Ottawa et Washington.

Dans ce cas-ci, il s’agit majoritairement de migrants originaires du Mexique arrivés au cours des dernières heures au Canada via l’aéroport Montréal-Trudeau où ils ont fait une demande d’asile, selon nos informations.

Puisqu’ils ne sont pas passés par les États-Unis, l’entente du mois de mars entre Washington et Ottawa ne s’applique pas, explique Me Stéphane Handfield, avocat spécialisé en immigration.

«Compte tenu du fait qu’ils sont arrivés du Mexique et qu’ils n’ont pas transité par les États-Unis, le nouveau protocole sur la frontière commune entre Ottawa et Washington ne s’applique pas. Une fois qu’ils mettent les pieds au pays, dans un premier temps, un agent des services frontaliers doit évaluer la demande de recevabilité de la demande d’asile. Ensuite, c’est la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, un tribunal administratif indépendant au Canada, qui va prendre le relais et rendre des décisions concernant l’immigration.»

Ces migrants arrivés lundi seront hébergés quelques jours à l’hôtel St-Bernard. On attend des précisions de la part d’Immigration et citoyennetés Canada à qui nous avons fait parvenir une question par courriel.

Rappelons aussi que certains demandeurs d’asile ne seront pas refoulés aux États-Unis en raison d’exceptions qui touchent un enfant mineur qui arrive seul. Même chose pour les migrants qui ont de la famille ici au pays. Encore faut-il qu’ils prouvent le lien parental.

En matière d’interceptions faites par la GRC au Québec, elles ont chuté radicalement en avril selon les données mises à jour régulièrement.

Demandes d’asile et interceptions par la GRC

Québec

Janvier : 4875

Février : 4517

Mars : 4087

Avril : 69

Total : 13 548

Marche de plus de 70 km jusqu’à chemin Roxham

Quelques dizaines de personnes ont quitté samedi matin le parc La Fontaine à Montréal et sont finalement arrivées hier soir à Saint-Bernard-de-Lacolle après une marche de plus de 70 km pour dénoncer la fermeture du passage irrégulier.

Cette marche de trois jours était organisée par le Collectif Bienvenue. Maryse Poisson, directrice des initiatives sociales au Collectif Bienvenue, croit que la fermeture du chemin Roxham ne fait qu’augmenter les risques de passages clandestins en forêt.

«Ce sont des femmes enceintes, des femmes avec des enfants, ce sont des familles, des personnes vulnérables. On sent que ces personnes-là vont être obligées de se cacher pour réussir à entrer aux États-Unis», dénonce-t-elle.