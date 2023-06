Écart salarial hommes/femmes: l’écart pourrait se réduire, selon un sondage

L'écart salarial entre les genres au Canada pourrait se réduire lentement, même si les travailleuses canadiennes déclarent toujours, en moyenne, gagner 21% de moins que les travailleurs hommes, soit une diminution de 3% comparativement à 2021.

C’est ce qu’a révélé un nouveau sondage d'ADP Canada, mené avec Maru Public Opinion et publié lundi.

L'enquête a recueilli les salaires bruts autodéclarés de 2022 des employés à temps partiel et à temps plein et a révélé que le salaire moyen des hommes était de 72 743$ contre 57 725$ pour les femmes, ce qui représente un déficit annuel de plus de 15 000$ pour ces dernières, peut-on lire dans le communiqué.

«L’importance de construire une culture d’égalité et de transparence ne peut être sous-estimée. Alors que davantage de travailleurs et travailleuses au pays sont prêts à reconsidérer leur emploi en fonction des écarts salariaux – entre autres inégalités –, mettre l’équité salariale au premier plan et adopter une rémunération égale donnera aux organisations un avantage dans l’embauche des meilleurs talents», a indiqué Heather Haslam, vice-présidente du marketing d’ADP Canada.

L'étude a également mis en avant que près de la moitié des répondants (47%) ont indiqué qu’ils ou elles pourraient considérer de quitter leur employeur actuel s’ils apprenaient que de tels écarts en fonction du genre étaient en place dans leur entreprise. Parmi ces 47%, près de la moitié sont des femmes, contre 44% du côté des hommes.

La nouvelle génération de travailleurs semble également plus radicale à ce sujet et pourrait être davantage touchée par un «effet démissionnaire de l’inégalité salariale».

«Si l'équité salariale et l'égalité d'accès à des emplois mieux rémunérés pour tous les genres doivent être une conversation continue au sein de la main-d'œuvre canadienne, ces données soulignent également le rôle que joue une rémunération égale en ce qui concerne la rétention du personnel», a commenté Mme Haslam.

Le sondage mené par Maru Public Opinion pour le compte d'ADP Canada a été réalisé à partir d’un panel de 1556 adultes canadiens employés sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Les participants au sondage ont été interrogés du 6 au 9 mars 2023.