Elle s’endort au soleil et à son réveil, sa sœur ne la reconnaît plus

Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, une vacancière a expliqué comment son visage a enflé après s'être endormi sur une plage pendant cinq heures.

Isabela Chatwin, 21 ans, de l'Utah, a vu son visage gonfler après avoir décidé de ne pas porter de crème solaire pendant ses vacances avec des amies à San Diego, en Californie.

La vacancière a partagé son expérience troublante sur son compte TikTok, notamment le moment où elle est revenue à la maison et que sa sœur ne l’a pas reconnue.

La jeune femme de 21 ans a cru qu'elle n'aurait pas besoin de SPF, car c'était une journée nuageuse et elle prévoyait seulement de faire une courte sieste sur la plage.

Quatre jours plus tard, l'assistante en design d'intérieur s'est réveillée pour découvrir qu'elle ne pouvait plus voir et que des cloques douloureuses avaient apparu sur son visage tellement il était enflé.

«Je pensais que ça allait être permanent. J'ai eu très peur. Il avait à peine l'air humain», a-t-elle dit en entrevue au Daily Mail. «C'était comme une guimauve géante, complètement gonflée.»

Capture d'écran TikTok @bobamilftea

Lorsqu'elle est revenue dans sa ville natale, sa sœur Aero, âgée de trois ans, était confuse, car elle ne reconnaissait pas sa grande sœur.

Après être allée consulter un médecin, on lui a diagnostiqué un empoisonnement au soleil et prescrit des crèmes stéroïdes.

L'empoisonnement au soleil est un cas grave de coup de soleil, qui est une réaction aux rayons ultraviolets (UV) nocifs du soleil.