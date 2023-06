En 6 points: la course contre la montre pour sauver l’équipage du submersible disparu

Les équipes de secours sont engagées dans une course contre la montre pour sauver l’équipage d’un submersible touristique transportant cinq personnes.

Une heure et 45 minutes après avoir entamé une plongée pour voir l’épave du Titanic dimanche, le submersible Titan a perdu le contact avec son navire de surface, le Polar Prince.

Mardi, les experts ont estimé que l’équipage disposait d’environ 40 heures d’air respirable.

Où se concentrent les recherches?

L'épave du Titanic se trouve à quelque 435 miles (700 km) au sud de St John's (Terre-Neuve), mais la mission de sauvetage est menée depuis Boston (Massachusetts).

Les agences américaines et canadiennes, les marines et les entreprises commerciales de haute mer participent toutes à l'opération de sauvetage, à l'aide d'avions militaires, d'un sous-marin et de bouées sonar.

Le Polar Prince a été rejoint dans la zone par le navire câblier Deep Energy, tandis que le remorqueur et navire de ravitaillement Atlantic Merlin est en route.

Deux difficultés de taille

Outre l’immense superficie des recherches, qui complique grandement la tâche des sauveteurs, ces derniers s’affrontent à un second problème.

Alistair Greig, professeur d'ingénierie marine à l'UCL, explique que l'un des principaux problèmes réside dans le fait que les sauveteurs ne savent pas s'ils doivent chercher à la surface, ou dans les fonds marins, rapporte la BBC.

Heureusement, il est «très improbable» que le submersible se trouve entre les deux.

Recherche en surface

Frank Owen, ancien directeur du projet australien d'évacuation et de sauvetage des sous-marins, a dit à la BBC que le sous-marin pourrait être en mesure d'alerter les sauveteurs s'il parvenait à atteindre la surface.

«Il y aura des émetteurs radio, des signaux GPS. Il y aura des lumières stroboscopiques et des réflecteurs radar pour aider les forces de recherche à les trouver», détaille-t-il.

Mais s'il ne peut pas envoyer de signaux de détresse pour quelque raison que ce soit, le repérer sera compliqué.

«Il a la taille d'une grosse camionnette de transport en commun et il est peint en blanc, alors essayer de le voir depuis les airs... va être un vrai défi», a expliqué M. Owen.

Les équipes doivent également faire face à des conditions météorologiques changeantes et à une mauvaise visibilité.

Recherche en profondeur

Les sauveteurs doivent également passer au peigne fin des profondeurs qui pourraient atteindre près de 4 km.

Les garde-côtes américains ont confirmé mardi qu'ils étendaient les recherches à des eaux plus profondes. Des avions canadiens P3 Aurora sont arrivés sur les lieux pour effectuer des recherches au sonar et des bouées sonar sont également déployées dans la zone.

Les bouées sonar, ou sonobouées, détectent et identifient les objets se déplaçant dans l'eau et sont souvent utilisées dans la chasse aux sous-marins ennemis.

M. Owen prévient qu'il sera très difficile de trouver le sous-marin lorsqu'il sera sous l'eau, en raison de sa taille et du fait qu'il se trouve au milieu du champ de débris résultant du naufrage du Titanic.

«C'est comme chercher une mine dans un champ de mines», exemplifie-t-il.

Quelles sont les mesures d'urgence du sous-marin?

Un navire submersible est différent d'un sous-marin. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, un sous-marin peut se lancer dans l'océan à partir d'un port de manière autonome, tandis qu'un submersible a des réserves d'énergie très limitées et a donc besoin d'un navire-mère qui peut le lancer et le récupérer.

Un submersible dispose de sept systèmes de sécurité pour l'aider à remonter à la surface, dont certains fonctionnent de façon analogue à une montgolfière.

-Trois poids: trois tuyaux de plomb qui peuvent être largués à l'aide d'un système hydraulique pour augmenter la flottabilité.

-Poids à roulettes: en cas de défaillance des systèmes hydrauliques, les personnes à l'intérieur du sous-marin peuvent faire basculer le sous-marin en se déplaçant de chaque côté, libérant ainsi des poids maintenus en place de chaque côté par la gravité.

-Sacs de lestage: des moteurs peuvent être utilisés pour libérer des sacs remplis de grenaille métallique suspendus sous le submersible.

-Liens fusibles: liens qui se désintègrent après 16 heures dans l'eau de mer pour larguer les sacs de ballast en cas de défaillance des systèmes électriques et hydrauliques.

-Les propulseurs: pour le pousser vers la surface.

-Pattes du sous-marin: le pilote peut larguer les pattes du sous-marin comme un poids mort.

-Sac gonflable: l'équipage peut gonfler un sac pour assurer la flottabilité.

Et si le sous-marin est au fond de la mer?

Selon OceanGate, le Titan est l'un des cinq submersibles habités au monde capables d'atteindre le Titanic, qui se trouve à 3 800 mètres de profondeur.

Si le Titan est au fond de l'eau et ne peut remonter par ses propres moyens, les options pour le secourir sont ainsi très limitées, rapporte la BBC.

«Le submersible est peut-être encore intact, mais s'il se trouve à plus de 200 m de profondeur, très peu de navires peuvent aller aussi loin, et certainement pas des plongeurs. Les véhicules conçus pour le sauvetage des sous-marins de la marine ne peuvent certainement pas descendre à une profondeur aussi grande que celle du Titanic», détaille le professeur Alistair Greig, expert en sous-marins à l'University College de Londres.

Toute tentative de recherche au fond de l'océan dans cette zone serait probablement effectuée par un véhicule télécommandé sans équipage (ROV).