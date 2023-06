Joe Biden «aime» et «soutient» son fils Hunter, aux prises avec la justice

«Le président et la Première dame aiment leur fils et le soutiennent tandis qu'il continue à reconstruire sa vie. Nous n'aurons pas plus de commentaires», a réagi mardi la Maison Blanche à propos d'Hunter Biden, fils cadet de Joe Biden, aux prises avec la justice.

Hunter Biden a reconnu sa culpabilité dans une affaire de fraude fiscale d'une part, et d'autre part d'avoir violé la loi en achetant une arme à feu en 2018 alors qu'il était toxicomane, a fait savoir le procureur en charge du dossier.