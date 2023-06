La double rémunération de nouveau permise chez les hauts fonctionnaires

Basé à Paris, le représentant du Québec à l’UNESCO peut profiter cette année d’une double rémunération de l’État québécois, une pratique redevenue possible sous le gouvernement Legault. Michel Bonsaint touche à la fois son salaire et sa rente de retraite des cadres du gouvernement pour un total de plus de 315 000$.

Interdite par le passé, la «double trempette» est désormais permise. Le gouvernement caquiste a modifié en 2020 une vieille règle empêchant qu’un haut fonctionnaire retraité revenant travailler pour l’État puisse cumuler entièrement sa rente et sa rémunération.

La restriction se limite maintenant à deux années, pendant lesquelles le salaire est coupé de l’équivalent de la moitié de la rente.

Plusieurs mandarins de l’État peuvent profiter de ce nouvel avantage financier. Et c’est ce qui permet à Michel Bonsaint, ancien secrétaire général de l’Assemblée nationale, d’engranger une double rémunération en 2023.

En plus de sa rente de retraite, l’homme âgé de 57 ans peut ainsi compter sur un salaire de base de 169 950$, ce à quoi s’ajoutent une indemnité annuelle de logement dans la Ville Lumière et diverses allocations atteignant 21 375$.

Il n’est pas possible de connaître le montant exact de sa rente de retraite puisque cette information n’est pas publique. Mais d’après nos calculs basés sur les chiffres du Conseil exécutif, son revenu de retraite se situerait à un peu plus de 150 000$ annuellement.

Toujours en poste après sa retraite

Michel Bonsaint a été nommé représentant du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à Paris, en septembre 2019.

Environ un an plus tard, l’avocat de formation prend sa retraite du gouvernement. Ce qui ne l’empêche pas de continuer d’occuper cette fonction de dignitaire.

Pendant deux ans, sa rémunération de délégué dans l’Hexagone a été amputée de l’équivalent de la moitié de sa rente. Il a ainsi dû se contenter d’un salaire de base de 75 479$ en 2021 et 68 633$ en 2022, en plus de son revenu de retraite.

«La prise de la retraite est un choix personnel qui ne relève pas de l’employeur, a-t-on fait valoir au Conseil exécutif. Les règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein n’empêchent pas un retraité de travailler à titre de titulaire d’un emploi supérieur.»

Notons qu’il s’agit d’un poste dont la durée du mandat n’est pas limitée dans le temps. Avant lui, l’ex-députée bloquiste Maria Mourani, l’ancienne présidente du Conseil du statut de la femme Julie Miville-Dechêne et l’ex-ministre libérale Line Beauchamp ont occupé cette fonction.

Michel Bonsaint a refusé notre demande d’entrevue.

- Avec la collaboration de Pascal Dugas Bourdon



Michel Bonsaint

Représentant du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies (UNESCO) pour l'éducation, la science et la culture, à Paris depuis septembre 2019

Salaire de base: 169 950$

Indemnité annuelle pour logement: 69 760$

Somme des allocations de fonction, de vie chère et familiale moins la quote-part logement assumée par le titulaire: 21 375$

Source: Données au 31 mars 2023 (année financière 2022-2023) des indemnités, allocations et salaires des titulaires d'un emploi supérieur, ministère du Conseil exécutif

Nouvelle directive entrée en vigueur le 1er avril 2020:

«Un retraité du secteur public nommé titulaire d’un emploi supérieur reçoit un traitement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur, et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de la retraite.»