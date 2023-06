La plus importante réforme du régime des langues officielles devient loi

La plus importante réforme du régime des langues officielles du gouvernement fédéral, adopté en 1969, est officiellement devenue loi après avoir reçu la sanction royale mardi, à quelques jours de la fin des travaux au Parlement.

La ministre des Langues officielles Ginette Petitpas Taylor s’est félicitée d’avoir porté le projet à «la ligne d’arrivée», deux ans et demi après le dépôt du livre blanc par la ministre qui occupait le poste à l’époque, Mélanie Joly. Un «marathon» plutôt qu’un «sprint».

«Je crois sincèrement que nous avons entre les mains un projet de loi de société qui aura un impact positif et durable pour nos enfants et nos petits-enfants», a indiqué la ministre en après-midi mardi, entourée de plusieurs collègues.

Malgré les chiffres fort inquiétants sur l’état du français à travers le pays lors du dernier recensement, Mme Petitpas Taylor est sûre que sa loi permettra de freiner son déclin, et espère même pouvoir remonter la pente.

La mesure la plus conséquente en ce sens à figurer dans la loi est, selon elle, celle visant à augmenter l’immigration en provenance de pays francophones dans les communautés francophones à travers le pays, un élément qui est sans cesse revenu lors de consultations pendant l’élaboration de la loi.

«Les chiffres ne mentent pas. Comme gouvernement fédéral, si on veut adresser ce déclin, il faut s’assurer qu’on ait une politique d’immigration qui est robuste avec des cibles et des indicateurs qui sont très clairs», a dit Mme Petitpas Taylor.

La loi n’a pas fait que des heureux. En incluant des références à la loi 101 et à la loi 96 du gouvernement du Québec, le gouvernement Trudeau a fait des mécontents dans la communauté anglo-montréalaise. Malgré son allégeance libérale, le député Anthony Housefather a été l’un des plus vocaux dans son opposition à cette mention. À l’opposé, le ministre québécois de la Langue française Jonathan Roberge s’était grandement réjoui de cette inclusion, négociée avec Ottawa pendant un certain temps cette année.

La loi C-13 accorde également davantage de pouvoirs au Commissaire aux langues officielles, dont celui d’imposer des amendes aux récalcitrants ou encore d’émettre non plus de simples recommandations, mais des ordonnances.

Par ailleurs, les fonctionnaires fédéraux auront l’occasion de faire valoir leurs droits linguistiques, notamment le droit de travailler, d’être supervisé et de recevoir des communications en français s’ils le souhaitent.