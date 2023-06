Les fours au gaz plus cancérigène que la fumée secondaire, avertissent des chercheurs

Des chercheurs de l'université de Stanford ont constaté que les cuisinières au gaz augmentent les niveaux d'une substance chimique liée à plusieurs types de cancer du sang.

Selon eux, un seul brûleur allumé pourrait augmenter les niveaux de benzène, une substance cancérigène, au-delà de ceux engendrés par la fumée de cigarette secondaire.

«Le benzène se forme dans les flammes et dans d'autres environnements à haute température, comme les torchères que l'on trouve dans les champs pétrolifères et les raffineries», a expliqué le professeur Rob Jackson à Stanford News.

«Nous savons maintenant que le benzène se forme également dans les flammes des cuisinières à gaz de nos maisons. Une bonne ventilation permet de réduire les concentrations de polluants, mais nous avons constaté que les ventilateurs d'extraction étaient souvent inefficaces pour éliminer l'exposition au benzène», a-t-il ajouté.

Des recherches antérieures ont établi un lien entre les cuisinières à gaz et 21 polluants atmosphériques dangereux, dont le benzène, qui est lié à plusieurs cancers du sang comme la leucémie et à des malformations congénitales.

La dernière étude, publiée dans la revue Environmental Science and Technology, a mesuré l'augmentation des niveaux de benzène lorsque les cuisinières sont allumées.

Les chercheurs ont suivi les émissions de benzène dans 87 foyers de la Californie et du Colorado.

Ils ont constaté que les brûleurs et les fours au gaz et au propane émettaient 10 à 25 fois plus de benzène que les cuisinières électriques.

Les chercheurs ont aussi découvert que le benzène émis se propageait dans la maison, atteignant dans certains cas des niveaux supérieurs aux recommandations sanitaires dans les chambres à coucher, quelques heures après que les cuisinières aient été éteintes.

«Je loue un appartement qui se trouve être équipé d'une cuisinière électrique», a expliqué l’auteur principal de l'étude, Yanna Kastan.

«Avant de commencer cette recherche, je n'y avais jamais réfléchi à deux fois. Mais plus nous en apprenons sur la pollution causée par les cuisinières à gaz, plus je suis soulagée de vivre sans cuisinière à gaz», a-t-il ajouté, soulagé.