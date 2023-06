Les hospitalisations liées à Ozempic en augmentation aux États-Unis

Les utilisateurs d’Ozempic qui prennent le médicament afin de perdre du poids peuvent être confrontés à une foule d’effets secondaires parfois graves, et les médecins américains remarquent une hausse des visites dans les urgences en raison du produit.

• À lire aussi: Fini l’Ozempic remboursé par les assureurs juste pour perdre du poids

• À lire aussi: Efficacité confirmée pour un nouveau traitement contre l'obésité

• À lire aussi: Ozempic ferait perdre les cheveux, selon des patients

Ces patients qui prennent les médicaments Ozempic et Wegovy se retrouvent à l’hôpital avec des diarrhées violentes, des ballonnements et des nausées, après avoir reçu une injection.

La Food and Drug Administration (FDA) a également sonné l'alarme face à une augmentation des versions composées, qui sont vendues par des pharmacies en raison de la forte demande.

Les médias sociaux sont aussi inondés d'utilisateurs affirmant être tombés tellement malades après avoir pris les médicaments qu'ils se sont retrouvés à l'hôpital, rapporte le MailOnline.

Parmi eux, Joy McClellan, qui habite en Arizona aux États-Unis, qui a déclaré avoir été «presque tuée» par une version composée d'Ozempic. «Deux voyages aux urgences et six jours à l'hôpital. J'ai de la chance de ne pas être morte, mais ça pourrait arriver à quelqu’un.

Dans un autre cas basé aux États-Unis, l'utilisateur de Twitter Joshua Schiff a déclaré qu'un membre de la famille proche avait été hospitalisé dans les deux semaines suivant l’injection avec une pancréatite sévère.

Getty Images via AFP

À la fin du mois de mai, la FDA a averti de l'augmentation des rapports d'effets secondaires chez les personnes prenant le médicament.

Cette hausse pourrait être liée à l’augmentation des versions composées du médicament.

Les versions composées sont fabriquées par les pharmaciens parce qu’ils n'ont pas assez d'approvisionnement pour répondre aux prescriptions.

La Dr Laurie Keefer, psychologue de la santé au Mount Sinai basé à New York, a précédemment déclaré à CBS News qu'elle avait constaté une augmentation du nombre de patients sous Ozempic entrant à l'hôpital.

Certains d’entre eux ont été diagnostiqués avec des calculs biliaires ou une insuffisance rénale.

AFP

Plus de huit personnes sur dix sous sémaglutide, le médicament derrière Ozempic et Wegovy, souffrent d'effets secondaires pendant le traitement, selon son essai clinique sur 2 000 adultes obèses dont les résultats ont été publiés en 2021.

Ces effets secondaires avaient tendance à être de gravité «légère à modérée», note le document, et comprenaient des problèmes tels que la diarrhée, les vomissements, la constipation et les nausées.

Toutefois, un patient sur dix a également été confronté à des effets secondaires graves qui, dans certains cas, les ont conduits à interrompre l'utilisation du médicament.

Cela comprenait l'émergence d'un trouble lié à la vésicule biliaire, comme des calculs biliaires, ou une pancréatite.

Depuis l'étude, d'autres effets secondaires sont apparus, notamment la perte musculaire, le fait d'être repoussé par vos aliments préférés et même des rêves bizarres.

Les ordonnances pour les médicaments, dont Ozempic, ont grimpé de plus de 2 000 % en seulement trois ans, passant de 230 000 par an en 2019 à plus de cinq millions l'an dernier seulement, et devraient continuer à augmenter.

Les médecins ont dû commencer à rationner Ozempic en mai après que sa popularité en tant que médicament amaigrissant ait entraîné des pénuries généralisées aux États-Unis.

Leur popularité a entraîné des retards dans l'acheminement des médicaments vers les pharmacies à travers le pays, ce qui a conduit de nombreuses personnes à commencer à mélanger leurs propres versions.

Au Canada?

Santé Canada a émis un avertissement concernant Ozempic le 8 juin dernier dans lequel on disait que l’usage approuvé du médicament l’était pour la diabète de type 2 (et non pas pour la perte de poids).

«On a rapporté, notamment aux nouvelles et dans les médias sociaux, qu'Ozempic est utilisé pour perdre du poids, ce qui n'est pas une indication approuvée», a fait savoir l’organisation.

Si des pénuries ont été enregistrées aux États-Unis, ce n’est pas le cas au Canada.

«Des pénuries ont été signalées dans certains pays, mais l'approvisionnement répond à la demande actuelle au Canada.»

Voici les effets secondaires rapportés par Santé Canada

Les effets secondaires courants associés à Ozempic comprennent des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs à l'estomac et de la constipation.

Selon une étude menée en 2022, la plupart des personnes qui prenaient du sémaglutide et qui n'étaient pas atteintes de diabète ont repris une grande partie de leur poids dans l'année qui a suivi l'arrêt du médicament.

Ozempic peut également entraîner des effets secondaires graves, comme les suivants:



- Changements touchant la vision

- Pancréatite

- Hypoglycémie grave lorsqu'il est combiné à d'autres traitements contre le diabète

- Troubles rénaux, comme une insuffisance rénale

- Troubles de la vésicule biliaire

- Réactions allergiques graves

- Tumeurs de la thyroïde, y compris le cancer, dans de rares cas