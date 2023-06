Pénurie de sauveteurs: une piscine forcée de fermer ses portes

Le Québec connaît une pénurie de sauveteurs cette année, malgré une hausse importante d’inscriptions à la formation.

Plusieurs piscines municipales extérieures sont déjà ouvertes, c’est le cas notamment de la piscine Jarry, à Montréal, alors que d’autres ouvriront dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

À Saguenay, cependant, le manque de personnel est criant, si bien qu’une piscine devra fermer ses portes, soit la piscine Richelieu.

Le gouvernement a lancé l’an dernier un programme offrant la formation de sauveteur gratuitement afin d’attirer les jeunes travailleurs, une formule qui semble avoir connu un succès.

«À l’automne dernier, [selon les niveaux de formation] on parlait d’une hausse de 30% par rapport à l’année précédente. Là, depuis le 1er janvier, on est rendu à une hausse de 60% de la hausse de 30%», affirme la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest.

La pénurie ne touche toutefois pas toutes les régions.

À Laval, par exemple, on a procédé à l’embauche de 130 sauveteurs; on affirme même avoir dépassé l’objectif.