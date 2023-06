Prudence sur les routes: 57 % des Québécois passeront leurs vacances au Québec

Avec l’été qui s’installe, CAA-Québec invite les Québécois à la prudence tandis qu’ils seront sans doute plus nombreux à prendre le volant pour partir en vacances, en cette période de l’année où les routes connaissent une véritable hécatombe.

Un récent sondage annuel de CAA-Québec révèle que 57 % des Québécois passeront leurs vacances dans la Belle Province, dont les routes seront plus achalandées avec l’arrivée de touristes étrangers.

Les 75 jours séparant la Fête nationale et la fête du Travail sont considérés comme les plus meurtriers sur les routes par CAA-Québec qui appelle à l’occasion les automobilistes à plus de prudence.

Selon le bilan routier de 2022, 116 personnes ont perdu la vie dans des accidents survenus entre le 24 juin et le 1er septembre, ce qui représente le tiers des décès enregistrés durant toute l’année.

Au moins six régions affichent un sombre bilan en matière de collisions mortelles sur les routes, dont la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine avec 6 décès, soit 67 % du total annuel et la Mauricie (12 décès, 60 %).

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean avait enregistré 10 décès (42 %), la Côte-Nord 6 décès (40 %), alors que Chaudière-Appalaches affichent 8 décès (38 %) et les Laurentides 18 décès (38 %), selon CAA-Québec, pour qui ces décès sont évitables.

L’organisme estime que 80 % des accidents mortels sur les routes du Québec se produisent en raison de comportements humains fautifs, comme les distractions, la fatigue, les facultés affaiblies et la vitesse.

«Chaque usager du réseau routier, peu importe son moyen de transport, a le devoir de se responsabiliser individuellement afin d’améliorer collectivement le bilan [...]», a indiqué Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec et expert en sécurité routière.