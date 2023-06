Saguenay-Lac-Saint-Jean : Une baisse des déménagement en 2023

Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean risquent de voir un peu moins de camions de déménagement dans les rues au cours des prochaines semaines, en raison du volume de travail qui a diminué pour les déménageurs cette année.

Sans accorder d'entrevue à la caméra, les déménageurs à qui TVA Nouvelles a parlé ont livré un portrait semblable. «On a une légère baisse de clientèle qui s'explique par plusieurs facteurs, dont la hausse des taux d'intérêt qui peut décourager les aspirants propriétaires de maison.»

«On voit aussi moins de gens qui quittent leur logement pour un autre appartement», a noté l'un des entrepreneurs consultés. Le nombre de logements spacieux est en effet restreint, et les prix sont aussi très élevés.

«[C’est environ] 900, 950 dollars par mois pour un quatre et demi, qui n'est ni chauffé ni éclairé», a mentionné Bilel Essafi, un père de trois enfants d'origine tunisienne arrivé au Saguenay en février 2020.

Un propriétaire de nombreux immeubles à logements a observé la même que chose que les déménageurs. Son taux de quittance a diminué de près de moitié par rapport à l'an dernier.

«Habituellement, environ 20% de mes locataires quittent», a dit Charles Dufour. «Cette année, c'est à peine 10%. Je pense que c'est principalement en raison des taux d'intérêt.»

De nombreuses familles, de deux ou trois enfants, préfèrent encore demeurer dans leur logement, même à l'étroit. C’est le cas notamment une mère de trois enfants, elle aussi d'origine tunisienne, qui préfère ne pas être identifiée.

«Ça fait deux ans qu'on cherche, et qu'on n'a rien trouvé», a-t-elle raconté. «Et avec les taux d'intérêt, c'est encore plus cher. Alors on reste dans notre cinq et demi, même si on est serrés.»

«La hausse des taux d'intérêt, on la remarque même pour acheter un véhicule», a renchéri M. Essafi. «Ce n'est pas comme en 2020 ou 2021.»

Marcelo Vasconcellos, une Brésilienne d'origine en télétravail de Chicoutimi pour une entreprise montréalaise, a opté pour un retour à Montréal avec ses deux enfants de 10 et 14 ans.

«Oui, j'ai cherché à Chicoutimi», a-t-il indiqué. «Les prix sont plus chers à Montréal, mais j'ai été très surpris des montants demandés à Chicoutimi!»

Le constat est le même pour tous les intervenants rencontrés: depuis la fin de la pandémie, les coûts ont connu une hausse faramineuse.