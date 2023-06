Si regarder des histoires de crimes vous relaxe, attention, il y a un problème!

Vous adorez les histoires de crimes et de tueurs en série et presque chaque soir avant d’aller au lit, il vous faut votre dose de séries criminelles basées sur des histoires vraies. Attention, prévient une psychologue.

Vous avez dévoré il y a quelques années Making a Murderer et depuis vous enchaînez tous les true crime que vous trouvez: Dahmer: The Jeffrey Dahmer Story, Amanda Knox, The Staircase, Evil Genius, The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst, I Love You, Now Die ... La Dre Thema Bryant a de mauvaises nouvelles pour vous.

Si vous regardez des documentaires de crimes véritables dans le but de vous détendre, vous pourriez être grandement perturbés, selon ce qu’elle avance, rapporte LAD Bible.

La spécialiste en santé mentale s’est entretenue avec Mel Robbins lors d’un podcast où elles discutaient de la façon dont les gens peuvent se guérir après avoir vécu des choses difficiles.

Lors de cet entretien, elle a fait savoir que les amateurs de séries ou émissions violentes les visionnent peut-être pour une raison, soit que ce type de «traumatisme leur est peut-être familier».

«Si votre idée de vous détendre avant de vous endormir est de regarder trois épisodes de Law and Order, je vous encouragerais à réfléchir à pourquoi un traumatisme me détend-il? soutient la DreThema Bryant.

«Certains d'entre nous ont grandi dans des [situations] de stress élevé, alors ils confondent paix et ennui.

Antécédents de maladie mentale

Pour sa part, la Dre Elizabeth Jeglic, professeure au John Jay College of Criminal Justice de New York, a expliqué à Crime Reads pourquoi les survivants de traumatismes peuvent s’intéresser aux récits de crimes réels, toujours selon LAD Bible.

«Certaines personnes sont attirées par des études en psychologie pour se comprendre elles-mêmes et se guérir», fait savoir la psychologue clinicienne.

«Nous avons de nombreuses personnes dans les programmes de psychologie qui ont des antécédents de maladie mentale», soutient la Dre Jeglic.

Quant aux séries criminelles, elle a une théorie. «Il est probable que les personnes qui ont des antécédents de traumatismes soient attirées par de vrais crimes pour revivre d’une certaine façon ces situations qui les ont traumatisées dans un environnement sûr où elles ont plus de contrôle», avance-t-elle.

Alors si vous avez besoin de votre dose de true crime avant d’aller au lit, il faudrait peut-être vous questionner, si on en croit les Dres Bryant et Jeglic.