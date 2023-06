Un adolescent est recherché à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population et des médias afin de localiser un adolescent de 17 ans.

Samuel Roy été vu pour la dernière fois peu avant 17 h, le 16 juin, dans le secteur du Centre sportif Marc-Simoneau situé dans l’arrondissement de Beauport.

Il mesure 5’9 et pèse 130 lb. Il a deux tatouages dans le cou: un fusil du côté gauche et le numéro 41 du côté droit. L’adolescent portait un coton ouaté noir et un bonnet noir sur la tête.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).