Une femme de 73 ans raconte le moment où elle s’est fait attaquer par un requin

Une plongeuse expérimentée de l'Iowa a dû se faire amputer la jambe à la suite d'une attaque de requin aux Bahamas, rapporte Good Morning America.

«Je ne l'ai même pas vu s'approcher de moi. Il est venu d'en bas», dit Heidi Ernst dans une entrevue avec ABC News. «C'était comme si un camion m'avait heurté.»

La femme de 73 ans venait de terminer une plongée à Grand Bahama au début du mois et grimpait sur l'échelle du bateau de plongée lorsque l'incident s'est produit.

«Je plonge depuis 11 ans», a-t-elle déclaré. «Je n'ai jamais été menacée par un requin. J'ai vu qu'il ou elle avait ma jambe dans sa bouche et commençait à secouer la tête d'un côté à l'autre.»

Pendant l’attaque, la plongeuse explique en entrevue à Good Morning America qu’elle savait qu'elle devait riposter pour survivre, alors elle a frappé le requin avec sa main.

Ernst se souvient avoir entendu l'un des membres de l'équipage lui dire de monter dans le bateau à plusieurs reprises, alors elle a escaladé l'échelle et a sauté à bord.

Plusieurs attaques

L'incident est survenu au milieu d'une série d'autres rapports de morsures ou d'attaques de requins au large des côtes de la Floride.

Plus tôt en mai, un adolescent de 13 ans a été attaqué et mordu à l'estomac, au genou, au bras et au doigt par un requin-taureau le long d'une plage de Floride, mais a pu s'échapper après avoir frappé le requin à plusieurs reprises.

Toujours au mois de mai, un jeune homme de 20 ans a survécu à une attaque de requin au large des Florida Keys. L'homme pêchait sous 70 pieds d'eau lorsqu'il a été mordu à la jambe par un requin-taureau. L'homme a pu se rendre à son bateau et avec l'aide de ses amis il a pu se fabriquer un garrot à l’aide de sa ceinture de poids pour endiguer le saignement jusqu'à l'arrivée des ambulanciers.

Les chances de se faire mordre par un requin sont minces, mais les experts s’entendent pour dire qu'il y a plus de requins le long des côtes américaines maintenant après des années d'efforts de conservation, ce qui pourrait signifier plus d'interactions entre les humains et les requins.