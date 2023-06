Voici pourquoi vous devriez lever le pied aujourd’hui sur les routes du Québec

Les automobilistes devront avoir le pied léger aujourd’hui, car un nombre record de policiers de la Sûreté du Québec surveilleront les routes aux quatre coins de la province au moment où l’on observe une inquiétante augmentation des accidents mortels.

«C’est loin d’être une cachette. On veut être hyper présents et visibles pour que le citoyen ait cette crainte de se dire que s’il a un comportement non responsable, il va être intercepté», explique Francis Bernardin, responsable intérimaire du Service de la sécurité routière et récréotouristique à la Sûreté du Québec (SQ).

Courtoisie de la SQ

Toute la journée, les policiers de la SQ auront à l’œil les conducteurs et patrouilleront sur les routes du Québec dans le cadre d’une opération d’envergure, qui implique aussi l’ensemble des 28 corps policiers municipaux. De la Gaspésie à Gatineau en passant par Montréal et Québec: aucune région ne sera délaissée.

On pourra même lire «Surveillance policière accrue» sur les différents panneaux qui bordent les routes de la province dès 6 h ce matin.

«L’opération a une saveur particulière. Tous les appels qui ne nécessitent pas un déplacement prioritaire vont être déplacés en rendez-vous, ce qui permettra aux policiers de jour de cibler leurs interventions au niveau de la sécurité routière», précise le lieutenant Bernardin.

Le pire bilan en 10 ans

Si le corps policier national met autant d’efforts, c’est que le nombre de décès sur les routes l’an dernier a atteint un sommet inégalé depuis 10 ans.

En 2022, on a dénombré 266 collisions mortelles, soit le pire bilan depuis 2012. Et cette sombre tendance semble se poursuivre encore cette année. Selon des données provisoires, on compte déjà 92 collisions mortelles depuis janvier. À pareille date en 2022, il y en avait eu 88.

Les policiers cibleront aujourd’hui particulièrement les routes numérotées, où se produisent près de la moitié des accidents mortels. Les zones où la limite est de 70 et 90 km/h sont les plus meurtrières, fait savoir Francis Bernardin.

Hécatombe chez les motocyclistes

Après un début de saison particulièrement difficile pour les motocyclistes, la SQ souhaite aussi les sensibiliser à adopter des comportements pour assurer leur propre sécurité. Rappelons qu’au printemps, on a déploré sept morts à moto en l’espace d’une seule semaine.

Photo d'archives, Agence QMI

Par ailleurs, la période de l’année choisie par la SQ pour faire cette opération n’a pas été laissée au hasard.

«Le long congé [de la Saint-Jean-Baptiste], c’est une période où on dénombre une très grande partie des collisions mortelles et avec blessés graves», explique le chef Bernardin, en précisant que la conduite avec les capacités affaiblies est souvent un facteur en cause à ce temps-ci de l’année.

«À l’aube du long congé, c’est un message qu’on envoie: on va être présent cet été et faites que la période estivale se déroule bien», conclut-il.