À VOIR | Acrobaties aériennes devant le Château Frontenac

Des résidents de la Capitale-Nationale ont assisté à de véritables prouesses aériennes tôt en matinée, alors qu’un avion était à l’honneur devant le Fairmont Le Château Frontenac.

La photographe Constance Lamoureux a capté des images impressionnantes de ce spectacle aérien depuis la rive sud de Québec.

Vers 5 h 30, le pilote professionnel et acrobatique Martin Hivon était au volant de son bolide afin de participer au tournage d’une publicité pour l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ).

Crédit | Constance Lamoureux

En entrevue avec la journaliste Nathalie Clark, M. Hivon explique les détails de la publicité qui sort de l’ordinaire.

«C’est un tournage acrobatique. On a fait ça au-dessus du fleuve, en face du château. On avait cinq caméras d’installées sur l’avion. On avait trois drones qui étaient présents, pis il y avait des caméras sur la rive sud et sur la rive nord en même temps. C’est un assez gros tournage, une belle production», a-t-il exprimé.

«La majorité des manœuvres, c’est entre la surface et 1000 pieds.»

Crédit | Constance Lamoureux

L’avion de voltige au cœur de ces acrobaties aériennes est un Yak-55 de fabrication russe.

Crédit | Constance Lamoureux

*Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus*