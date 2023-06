Amanda Bynes placée à nouveau en détention psychiatrique

Amanda Bynes est en détresse psychique.

L’actrice de Hairspray a été arrêtée par la police au cours du week-end et placée en garde à vue pour une évaluation de sa santé mentale afin de déterminer si elle a besoin d’un traitement supplémentaire.

Lundi, des sources policières ont déclaré à TMZ que les autorités avaient décidé pour la jeune femme de 37 ans un placement d’office, ce qui signifie qu’elle peut être détenue jusqu’à 72 heures.

Selon le site, c’est elle-même qui a appelé la police de Los Angeles samedi pour signaler «une femme en détresse».

L’ancienne enfant-star de Nickelodeon avait déjà été placée en détention psychiatrique en mars après avoir été retrouvée errant nue dans les rues de Los Angeles, à plus de 20 kilomètres de chez elle. Elle avait fait de l’auto-stop et dit au conducteur qu’elle «sortait d’un épisode psychotique», avant d’appeler elle-même les services d’urgence.

Elle a été hospitalisée pendant environ trois semaines, avant de sortir de l’hôpital il y a un peu plus de deux mois.

En 2014, la star de la série What I Like About You a annoncé qu’elle avait été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires, de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Elle avait été placée sous la tutelle de ses parents. L’accord a été officiellement résilié en mars 2022 après une procédure en justice initiée par Amanda Bynes, en raison d’une amélioration de sa santé mentale et de son bien-être.

Or, visiblement, elle ne va pas mieux. Elle présenterait un «danger pour elle-même et pour autrui», selon la police de Los Angeles. Sa famille n’a fait aucun commentaire.