Des propriétaires délinquants furieux devant notre caméra

Au moment où le prix des loyers explose, de nombreux locataires doivent vivre dans des appartements insalubres pour éviter de payer trop cher, et par manque de choix sur le marché locatif.

C’est le cas de Wissam Adiym, une locataire rencontrée par TVA Nouvelles mercredi, qui dénonce l’état de son appartement.

Son 4 1⁄2 situé sur le boulevard Pie-IX,près de Bellechasse lui coûte 1100$ par mois, rien d’inclus.

Son logis devient inondé lorsqu’il pleut. Une bâche a été installée dans la chambre pour éviter que l’eau ne s’infiltre. Une installation semblable a même été faite dans la salle de bain.

«C’est de l’eau mélangée à de la moisissure et des produits chimiques», nous montre la locataire en appuyant sur la bâche avec un balai.

La locataire Wissam Adiym, capture d'écran | TVA Nouvelles

Les propriétaires | capture d'écran | TVA Nouvelles













Ainsi cette pièce qui est la chambre à coucher, n’est plus utilisable et le lit a été placé ailleurs dans l’appartement.

La situation dure depuis le mois d’octobre.

Les deux propriétaires ont été rencontrés par notre équipe à l’extérieur du bâtiment.

Ne parlant ni français ni anglais, ils semblent indiquer qu’ils feront les réparations, sans pouvoir élaborer.

Ils sont devenus furieux à l’endroit de la locataire qui a dénoncé la situation à la caméra.

La dame propriétaire s’est mise à frapper avec violence contre la porte de l’appartement devant notre caméra.

Legault réagit sur la crise

Questionné mercredi matin sur la crise du logement, le premier ministre François Legault a déclaré que personne ne serait laissé dans la rue.

«Il manque beaucoup de logements. On est tous d’accord pour dire qu’il y a une pénurie de logements. On travaille très fort afin de réduire les délais pour en construire plus. On a mis 1 milliard dans le dernier budget et on va en mettre plus au fur et à mesure qu’on va être capable de construire», a-t-il affirmé.