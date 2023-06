Distribution illégale de vapoteuses: un homme arrêté par le SPVM

Un homme présumément à la tête d’un réseau de distribution de vapoteuses de cannabis et de produits dérivés a été arrêté à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en a fait l’annonce dans un communiqué. Selon l’enquête policière, les produits étaient distribués à l’extérieur de la métropole. Les adolescents auraient été la clientèle ciblée.

Le SPVM a effectué des perquisitions à l’intérieur d’un espace commercial et de deux résidences situées dans les arrondissements d’Ahuntsic–Cartierville et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Les policiers ont mis la main sur 17 000 vapoteuses au THC ainsi que des quantités de wax et de cannabis séché, en plus de saisir près de 63 000$ en argent comptant et des produits de luxe.

Un homme de 27 ans, Kasey Paul Buzas, a comparu les 15 et 20 juin derniers au palais de justice de Montréal. Il fait face à des chefs d’accusation de possession dans le but de vendre et de distribuer du cannabis ainsi que d’accusation en vertu de la loi réglementant certaines drogues et autres substances.

«Le réseau avait notamment recours aux médias sociaux pour la vente de ses produits, a indiqué le SPVM. Les produits du réseau étaient aussi distribués dans les secteurs de Trois-Rivières, de Saint-Jérôme et d’Ottawa. Un homme, qui s’approvisionnait en vapoteuses auprès du réseau, en effectuait ensuite la revente à proximité d’écoles secondaires de Trois-Rivières. Cet autre individu a été arrêté par les partenaires de la Sûreté du Québec.»