Fête nationale à Québec et à Montréal: le chorégraphe prévoit un «méchant gros party»

Alex Francoeur baigne dans l’esprit de la Fête nationale depuis plus un mois maintenant. Il a chorégraphié simultanément les deux Grands spectacles de la Saint-Jean de Montréal et de Québec.

«C’est un méchant gros défi! Ça fait des semaines que je dors peu et que je rêve à toutes ces chansons et chorégraphies-là», a-t-il rigolé en entrevue avec l’Agence QMI.

Le danseur, qu’on a pu voir à Révolution, avait chorégraphié le spectacle sur les Plaines l’an passé et il était tout simplement impensable qu’il décline l’offre cette année. «C’est un des plus beaux show que j’ai faits en carrière. Il y a tellement une énergie spéciale, avec la musique de chez nous et avec des gens de chez nous. Il y a comme quelque chose d’unique», a-t-il fait valoir.

Cette année, le chorégraphe a conçu une vingtaine de numéros originaux avec une douzaine de danseurs qui seront répartis à Montréal et à Québec. Pour les créer, il s’est nourri des différents univers musicaux qui seront à l’honneur vendredi et samedi, ainsi que de la diversité générationnelle et culturelle que les programmations proposent.

La musique québécoise se danse aussi

Le mariage entre la musique francophone et la danse «n’est pas assez utilisé, ici, au quotidien», croit Alex Francoeur.

«On pense tout le temps que la danse doit se faire avec Beyoncé ou J.Lo, ou les artistes américains qui font de la pop, mais je pense que si on comprend bien la chanson, l’histoire se raconte aussi à travers le mouvement», a soutenu cet amoureux de la musique québécoise.

«Au Québec aussi, la musique qu’on a peut être dansée. Il faut juste qu’on puisse la découvrir autrement, la démocratiser», a-t-il ensuite ajouté.

Une bonne Saint-Jean

Toutes les répétitions ont eu lieu à Montréal et se sont officiellement terminées lundi. Les générales se feront pour leur part sur chaque scène. Celles de Québec débutent d’ailleurs ce jeudi.

On peut s’attendre à «beaucoup d’énergie, avec un beau mélange d’univers», a prévenu le chorégraphe. «Je crois que la foule va embarquer, du moins, je l’espère. Parce que nous, sur scène, c’est un méchant gros party et on est vraiment là pour le vivre dans la foule. Je pense que ça va être une bonne Saint-Jean», s’est enthousiasmé le danseur.

En plus des deux rendez-vous de la Fête nationale, Alex ouvrira le spectacle de Bleu Jeans Bleu, le 24 juin, à Saint-Constant, avec sa convention de danse DJAM. Le danseur a chorégraphié un spectacle de 45 minutes qui réunira différentes tranches d’âges et styles de danse.

Il signe aussi les chorégraphies de la comédie musicale «Lili St-Cyr», présentée à Kingsey Falls tout l’été, et celles pour le spectacle «Les 20 minutes du Peuple», présenté pendant le Festival Juste pour rire.

Les Grands spectacles de la Fête nationale, ayant comme thématique «Entrez dans la danse», auront lieu vendredi à Québec, sur les Plaines d'Abraham, et samedi à Montréal, au parc Maisonneuve.