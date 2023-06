Feux d'artifice annulés: pluie d'insultes sur Facebook

La décision de ne plus présenter de feux d’artifice lors du festival Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles, présenté en juillet, n'a pas plu à plusieurs internautes qui ont publié de nombreux commentaires haineux sur les réseaux sociaux depuis mardi, une situation que déplore la présidente de l’événement.

La page Facebook de la radio locale «O 99,1» a été prise d’assaut par des citoyens fâchés de l’abandon des feux d’artifice. De nombreux commentaires désobligeants envers le comité organisateur ont été publiés sous la nouvelle annonçant la décision du comité organisateur.

Les insultes ont fusé de toute part, des citoyens ont fait des appels au boycottage de l’événement. L'administrateur de la page Facebook a même retiré la moitié des commentaires.

Les administrateurs du Vieux-Quai en Fête Alouette ont été surpris de l’ampleur de la réaction.

«Des centaines de commentaires pour nous dire qu’on est des sans-dessein, qu’on ne comprend rien, que ça n’a pas d’allure», a expliqué la présidente du Vieux-Quai en Fête Alouette, Joannie Francoeur-Côté.

«Je n’en reviens pas de la méchanceté pour une équipe de bénévoles qui mettent des centaines d’heures par année pour organiser un festival gratuitement. On se donne corps et âme pour faire rayonner notre festival, pour offrir quelque chose de super intéressant à nos festivaliers et on reçoit des commentaires comme ça sur les médias sociaux. Ç’a été une onde de choc pour le comité, c’est très déstabilisant», a-t-elle ajouté.

Le Vieux-Quai en Fête a pris la décision d’annuler les feux pour des raisons environnementales. L'organisation emboîte le pas à d’autres festivals qui ont fait ce choix pour préserver la faune et les écosystèmes. D'autres raisons sont évoquées pour expliquer l'abandon des feux d'artifice. Le comité souhaitait aussi assurer la sécurité de la population alors que des feux de forêt se sont approchés de Sept-Îles ce printemps.

Les feux d'artifice risquent aussi de causer des interférences sur le réseau internet utilisé par le Vieux-Quai en Fête Alouette. En 2022, des problèmes techniques survenus pendant le spectacle pyrotechnique ont entraîné l'arrêt des paiements en ligne pendant une demi-heure.

Enfin, le budget de l'organisation et l'augmentation des coûts des feux d’artifice ne permettaient pas d’offrir un feu d'artifice à la hauteur des attentes de la population, selon Mme Francoeur-Côté.

La présidente du Vieux-Quai en Fête Alouette a précisé que l'abandon des feux d'artifice est une décision définitive qui n’a pas été prise à la légère. L'organisation promet de pallier la disparition du feu par des surprises cette année. Pour les prochaines éditions, une offre visuelle différente utilisant par exemple des lasers pourrait être offerte aux festivaliers.