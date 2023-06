Hausse du prix des maisons: Legault précise ses propos

Critiqué pour avoir soutenu qu’il ne veut pas que le Québec «reste pauvre» pour que le prix des maisons reste plus bas qu’ailleurs au Canada, François Legault maintient qu’il a été cité hors contexte.

• À lire aussi: Legault ne veut pas que le Québec reste pauvre pour que le prix des maisons reste plus bas qu’en Ontario

• À lire aussi: Déclaration controversée de Legault sur le logement: le maire Marchand lui demande d’agir rapidement

«Il faut regarder l’ensemble de ce que j’ai dit», a-t-il lancé mercredi à son entrée au conseil des ministres, avant de préciser ses propos.

«La demande est très forte au Québec pour acheter des maisons et pour du logement, entre autres à cause des salaires qui ont beaucoup augmenté», a-t-il réitéré.

«Ce que j’ai dit aussi c’est que du côté de l’offre, il manque beaucoup de logements, a poursuivi M. Legault. On est tous d’accord pour dire qu’il y a une pénurie de logements et on travaille très fort pour réduire les délais pour construire plus.»

Puis, le premier ministre a affirmé que le gouvernement va s’assurer «qu’aucun québécois se retrouve à la rue», le 1er juillet prochain.

«Ça ne veut pas dire qu’on va être capable de trouver des logements permanents à tout le monde. Il manque de logement, mais on va trouver des logements temporaires, ce seront des hôtels ou toute sorte de logements, comme on l’a fait les derniers 1er juillet», a-t-il ajouté.

Duranceau se défend

Dans un autre ordre d’idées, la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a réagi à l’ouverture d’une enquête par la commissaire à l’éthique et à la déontologie, à propos d’une rencontre professionnelle avec son amie et partenaire d’affaires, Annie Lemieux.

Actionnaire de plusieurs entreprises en immobilier, Mme Lemieux s’était enregistrée comme lobbyiste pour intervenir auprès de la ministre de l’Habitation, peu après son entrée en fonction.

Mme Duranceau a assuré qu’elle va collaborer à l’enquête, avant de rappeler qu’elle a divulgué à la commissaire tout ce qu’elle avait à divulguer lorsqu’elle est devenue ministre. «Je n’ai rien à me reprocher», a-t-elle affirmé.

Puis, elle a soutenu que son passé dans l’immobilier «est une excellente chose», qui l’aide dans ses fonctions de ministre de l’Habitation.

«Si tu as un sujet particulier, idéalement, tu as une personne qui connait ce sujet-là, qui connait les acteurs de l’industrie. Moi je connais l’immobilier, je connais les constructeurs, les groupes communautaires, les développeurs, les courtiers», a-t-elle dit.

«Je connais le secteur de l’immobilier, je comprends comment tout ça fonctionne et ça va me permettre de trouver des solutions qui sont créatives avec les acteurs du milieu», a-t-elle ajouté.