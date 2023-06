Hôpital de Mont-Joli: réduction des heures d'ouverture de l'urgence cet été

La période estivale s’annonce difficile dans certains hôpitaux en région. Cet été encore, l'urgence mineure du Centre hospitalier de la Mitis à Mont-Joli fermera plus tôt les fins de semaine.

Un enjeu au niveau des effectifs médicaux explique la décision des autorités de la santé du Bas-Saint-Laurent. Le département fermera ses portes à 16 heures au lieu de 20 heures les samedis et les dimanches du 1er juillet au 3 septembre.

La Ville de Mont-Joli et la MRC de La Mitis sont préoccupées par la situation.

Les élus et les citoyens de la région ont accepté ces réductions au cours des deux derniers étés en raison de la pandémie pour donner un répit au personnel. Or, cette année, ils ont du mal à comprendre les motifs qui expliquent cette décision.

«Les inquiétudes que l’on a, c’est que c’est quelque chose qui devienne une habitude, qu’à l’avenir, ce soit récurrent d’année en année», souligne le préfet de la MRC de Mitis, Bruno Paradis, en entrevue à TVA Nouvelles. «On espère et on est convaincu qu’il y a eu des efforts qui ont été faits pour que ça n’ait pas lieu, mais on a juste peur que ce soit une mesure qui est facile, on manque de personnel, ce n’est pas grave, on va réduire les heures la fin de semaine.»

Les élus de la région soulignent qu’en plus d’être accessible à la population de la Mitis, l’urgence mineure de Mont-Joli accueille le débordement de la clinique d’urgence de l’hôpital de Rimouski.