Le bilan de l'opération pancanadienne: «un très beau message des autorités policières»

L’opération pancanadienne de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes, composée de membres de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal, de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada, a permis de freiner la fabrication artisanale d’armes à feu au pays.

L’inspecteur à la retraite du SPVM André Durocher s’est montré plus qu’optimiste sur ce bilan et l’impact «indéniable» qu’aura l'intervention sur la violence armée au Canada.

«Au cours des derniers mois, on a eu plusieurs mauvaises nouvelles, mais, ça, c’est une très bonne nouvelle! Même que c’est une excellente nouvelle», s’est-il exclamé sur les ondes de LCN après le compte-rendu de la police.

«On essaie de restreindre les armes à feu pour les personnes honnêtes. Les personnes qui utilisent des imprimantes 3D, ce ne sont pas des gens qui enregistrent leur arme. La quantité d’armes saisies, c’est indéniable que ç’aura un impact à court et moyen terme.

«C’est très encourageant et c’est un très beau message des autorités policières.»

Plus d’une vingtaine de corps policiers ont participé à ce coup de filet à grande échelle, lors duquel avec 64 perquisitions ont été exécutées et 45 arrestations ont été documentées, a-t-il été annoncé mercredi.

Au Québec, 19 perquisitions ont eu lieu à Montréal, Berthierville, New Carlisle, Pont-Rouge, Repentigny, Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Gatineau, Saint-Calixte, Québec et Saint-Alexandre-d’Iberville.

Les biens saisis serviront à démontrer, notamment, l’implication des suspects dans des activités criminelles, dont la fabrication artisanale d’armes à feu à l’aide d’imprimantes 3D pour ensuite en faire la vente.

«Ça prend du temps, analyse M. Durocher. C’est certain que cette enquête-là, ils la travaillent depuis des mois, peut-être un an. Aujourd’hui, ça porte ses fruits et c’est tant mieux. C’est la population qui va en profiter en ayant des rues plus sécuritaires et moins de fusillade.»

Un fléau

Facilement accessibles, les imprimantes 3D constituent un véritable et inquiétant fléau au pays, puisqu’elles sont prisées par les gangs de rues.

«Ça accentue la problématique (de la violence armée) et c’est la pointe de l’iceberg, selon moi, sur laquelle toutes les forces policières vont devoir se pencher au cours des prochains mois. La technologie évolue tellement rapidement, le problème n’est pas les imprimantes 3D, mais ce qu’on en fait.

«Les nouvelles technologies à notre disposition nous permettent de faire des choses qui n’étaient pas pensables ou planifiables autrefois. Il fut un temps où il fallait des presses professionnelles. Maintenant, avec une imprimante achetée au coin de la rue, on est capable de produire des documents qui ressemblent à des vrais.»

Il reste à voir si les autorités parviendront à lier certaines armes à des crimes commis partout au pays.

«Avec les perquisitions qu’ils ont faites, peut-être que ça va les amener à d’autres étapes.»

Dans son bilan, l’EILTA a fait état de 62 armes de poing, 71 armes de poing 3D, deux armes longues 3D, un pistolet mitrailleur, 52 imprimantes 3D, 32 chargeurs imprimés en 3D, 87 silencieux, dont 63 imprimés en 3D et 176 carcasses d’armes à feu imprimés en 3D.

«Cette opération démontre comment les organisations policières canadiennes s’unissent pour combattre le phénomène émergent qu’est la fabrication d’armes à feu artisanales, a déclaré le Directeur des Enquêtes criminelles, l’Inspecteur-Chef Benoit Dubé.

«La Sûreté du Québec, avec ses partenaires, au Québec comme ailleurs au Canada, continuera de surveiller et d’agir contre la violence armée. Le phénomène est interprovincial et ne s’arrête pas aux frontières. Notre collaboration et notre désir d’assurer la sécurité de nos populations non plus.»