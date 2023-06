L'épouse du pilote du submersible disparu descend d'un célèbre couple du Titanic

Wendy Rush, l'épouse de Stockton Rush, le directeur général d'OceanGate qui pilotait le submersible disparu dimanche lors d'une plongée vers l'épave du Titanic, est la descendante de deux passagers de première classe décédés lors du naufrage du paquebot en 1912, d'après des documents d'archives.

Mme Rush est l'arrière-arrière-petite-fille d’Isidor Straus et de son épouse Ida, deux des personnes les plus riches à bord du Titanic lors de son premier voyage, rapporte le New York Times.

Le couple s’est marié en 1986.

Mme Rush a participé à trois expéditions OceanGate vers l'épave du Titanic au cours des deux dernières années.

Elle agit en tant que directrice de la communication de la société.

Une histoire d’amour tragique

Ses ancêtres qui ont péri sur le Titanic sont connus pour leur tragique histoire d’amour.

Les survivants de la catastrophe se souviennent en effet d'avoir vu Isidor Straus refuser une place sur un canot de sauvetage alors que des femmes et des enfants attendaient encore pour fuir le paquebot en perdition.

Ida Straus, son épouse depuis quarante ans, a déclaré qu'elle ne quitterait pas son mari, et a ainsi refusé une place sur les canots de sauvetage.

Photo tirée de Wikipédia

Ils ont été vus se tenant l’un l’autre sur le pont du Titanic qui sombrait.

Leur histoire a par ailleurs été immortalisée par le réalisateur James Cameron, dont le film de 1997 sur la catastrophe comporte un plan poignant d'un couple âgé s'embrassant dans son lit alors que les eaux montent autour de lui.