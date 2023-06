L'homme qui a lancé un téléphone sur Bebe Rexha blâme une tendance TikTok

L'homme qui a lancé son téléphone sur Bebe Rexha pendant un de ses concerts a trouvé une excuse pour son comportement inacceptable, rapporte Indy100.

La vedette de la pop a dû être escortée en dehors de la scène lors d'un concert dimanche soir après que Nicholas Malvagna, 27 ans, lui ait lancé son téléphone par la tête.

Rexha, qui se produisait à New York pour sa tournée «Best F'n Night of My Life», a été filmée en train de tomber à genoux à l'agonie alors que l'appareil la frappait dans les yeux.

Crédit Instagram: @beberexha

Malvagna insiste toutefois sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de blesser l'auteur-compositeur-interprète et qu'il essayait plutôt de participer à une tendance virale, selon Indy100.

Son avocat, Todd Spodek, a réitéré l'affirmation dans un communiqué, déclarant «que la seule intention de M. Malvagna était de demander à Mme Rexha de prendre des photos avec son téléphone».

Cependant, cette justification va à l'encontre d'une plainte pénale déposée auprès du bureau du procureur du district de Manhattan.

Cette plainte affirme que lorsque Malvagna a été interrogée par des agents de sécurité sur les lieux, il a immédiatement pris le blâme et dit qu’il « essayait de voir s[‘il] pouvais la frapper avec le téléphone à la fin du spectacle parce que ce serait drôle.»

Malvagna, originaire du New Jersey, fait face à deux chefs d'agression, un chef de harcèlement, un chef de harcèlement aggravé et un chef de tentative d'agression, rapporte Indy100.

Il a été libéré sans caution mardi avant une date d'audience le 31 juillet et s'est vu interdire tout contact avec Bebe Rexha.