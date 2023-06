L’Irlande offre 140 000$ aux acheteurs de maison sur les îles isolées

L’Irlande souhaite augmenter la population de deux douzaines d’îles isolées dans l’océan Atlantique en donnant jusqu’à 140 000$ CAD aux acheteurs de maisons souhaitant s’y installer.

Ces îles à la beauté sauvage aux paysages accidentés attirent 300 000 touristes chaque année, mais moins de 3000 personnes y habitent annuellement.

Environ 30 îles au large des côtes de l'Irlande ont des résidents permanents toute l'année et qui n’ont pas de lien direct avec le continent. Certaines îles n’ont que deux résidents permanents.

Hemis via AFP

Au cours des deux dernières décennies, la population de ces îles a diminué, selon le nouveau plan de revitalisation du gouvernement irlandais, rapporte CBS.

Quel montant pour y habiter?

L'Irlande offre jusqu'à environ 120 000$ CAD (84 000€) aux personnes qui rénovent un «bâtiment abandonné» sur l'une des îles.

Photononstop via AFP

Pour une propriété vacante, elles peuvent recevoir jusqu’à 67 000$, selon un site web du gouvernement.

Où sont situées les îles ?

Les îles sont situées sur la côte ouest de l'Irlande dans l'océan Atlantique. Elles comprennent :

- Les îles d'Aran : Inis Mór, Inis Meáin et Inis Oírr

- Inishbofin

- Inishturk

- Île de Clare

- Coney Island

- Dursey

- Béré

- Toraigh, décrite comme la plus éloignée des îles habitées d'Irlande

Ken Gillham/Robert Harding

Quelles conditions pour le financement?

- La propriété doit être vacante depuis au moins deux ans et construite avant 2008

- Vous devez posséder la propriété ou être en train de l'acheter

- Vous devez habiter le logement comme résidence privée principale lorsque les travaux sont terminés, ou le louer

- Vous ne pouvez pas être une entreprise enregistrée ou un développeur

- Vous devez également avoir payé vos impôts et avoir vos impôts en ordre

Le financement doit être utilisé pour des travaux de démolition et de rénovation d'une propriété, allant du remplacement des toits et des travaux de gros œuvre à des problèmes plus cosmétiques comme la peinture.