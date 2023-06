Maladie de Lyme: Stéphanie Lavoie recevra des traitements au Mexique

Lourdement affectée par la maladie de Lyme, la Drummondvilloise Stéphanie Lavoie s’envolera dans quelques jours pour le Mexique afin d’y recevoir des traitements.

Après le témoignage poignant qu’elle avait livré à TVA Nouvelles en mars dernier, confiant que sa qualité de vie était médiocre au point où elle avait des idées noires, le ministre de la Santé Christian Dubé s’était assuré qu’un corridor de soins soit offert à la jeune femme.

Stéphanie a été prise en charge par la clinique spécialisée pour la covid longue et la maladie de Lyme du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

L’équipe médicale de cette clinique, de concert avec celle d’hématologie, a proposé de lui administrer un traitement expérimental de type plasmaphérèse, qui pourrait peut-être soulager ses douleurs.

«J’ai tout de suite dit oui, raconte Stéphanie. La demande a été faite à la direction des soins professionnels, qui doit autoriser le traitement, et depuis on est sans nouvelles. Ça fait presque deux mois qu’on attend, pendant ce temps-là je vois mon état se détériorer. J’aurais aimé recevoir ce traitement ici, mais je ne peux plus me permettre d’attendre.»

Dimanche, elle partira pour le Mexique accompagnée de son conjoint et sa sœur, où elle suivra des traitements dans un hôpital qui traite cette maladie depuis plusieurs années.

«J’ai lu beaucoup et j’ai parlé à des Québécois qui sont passés par cet hôpital et qui ont eu de beaux résultats, alors je tente le tout pour le tout. J’espère pouvoir guérir ou du moins regagner une qualité de vie qui me permettra de recommencer à travailler et avoir une vie sociale. Rester enfermée chez moi à la noirceur et souffrir constamment, je ne peux plus endurer ça. On peut presque dire que c’est mon dernier espoir», admet Stéphanie.

Son «voyage de guérison», comme elle l’appelle, coûtera environ 60 000$ «Jamais je n’aurais pu me permettre ça sans la contribution de tous ceux qui ont participé à la campagne de sociofinancement et je tiens à remercier chacune de ses personnes.»