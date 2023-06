Migraines: une maladie mal comprise

Il est difficile de vivre avec des migraines, une maladie invisible qui touche des milliers de Québécois.

On estime qu’une personne qui souffre de migraines dépense en moyenne 25 000$ de sa poche en soins et peut manquer des dizaines de jours de travail chaque année.

Les migraines ne sont pas un simple mal de tête, explique Dre Elizabeth Leroux, neurologue.

«La migraine est une maladie neurologique et c’est en général un mal de tête avec de nombreux autres symptômes qui incluent des vomissements et une hypersensibilité au son, à la lumière et au mouvement», explique-t-elle. «Une crise de migraine est jugée comme l’Organisation mondiale de la santé comme étant extrêmement invalidante.»

La neurologue explique que, typiquement, la maladie se présente chez une personne dès un jeune âge et peut affecter une personne tout au long de sa vie.

«10% de nos enfants vivent avec des crises et à peu près que 15% des adultes vivent avec des migraines», dit Dre Leroux. «Pour certaines personnes l’impact peut être contrôlé, mais pour d’autres on parle d’une atteinte sévère et massive sur la vie.»

Une maladie mal comprise

Puisqu’il s’agit d’une maladie invisible, il est difficile pour certains de la comprendre.

«Desfois les gens qui doivent manquer le travail se font regarder avec suspicion», lâche Mme Leroux. «On a pas de biomarqueur, la migraine n’est pas visible sur le scan ou sur les prises de sang et elle est bien réelle.»

Dre Leroux explique qu’il s’agit d’une maladie avec des mécanismes complexes.

Écoutez l'entrevue avec Dre Elizabeth Leroux, présidente de la Société canadienne des maux de tête et fondatrice de Migraine Québec et Migraine Canada à l’émission de Marie Montpetit via QUB radio :

En plus de symptômes invalidants, les gens atteints par la maladie subissent énormément de préjugés.

«Les gens vont souvent penser que les migraineux utilisent leur symptôme pour manquer à leurs responsabilités», explique Dre Leroux. Toutefois, elle explique que dans sa pratique, ce n’est pas ce qu’elle constate. «Je vois souvent des gens qui vont travailler avec une crise active, qui font tout pour ne pas manquer leurs activités et c’est ce qui renforce ma passion pour traiter ces gens-là.»

De nouveaux traitements

Avec la recherche, Dre Leroux explique qu’une nouvelle vague de traitements efficaces ont été développés et sont disponibles pour les gens qui souffrent de migraines.

«Depuis quelques années, il y a une révolution scientifique dans ce domaine», lâche-t-elle.

Voyez l’entrevue intégrale ci-haut...