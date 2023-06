Montréal: voici huit parcs-nature à découvrir cet été dans la métropole

Avec l’été vient le beau temps... c’est donc le moment idéal de découvrir les espaces naturels que Montréal a à offrir.

Avec 70 km de sentiers pédestres, 45 km de pistes cyclables et trois plages publiques, les huit parcs-nature montréalais ont des activités pour petits et grands.

Voici huit parcs-nature à découvrir à Montréal:

1. Parc-nature de l’île-de-la-Visitation

Situé dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, les amateurs de nature pourront profiter de leur visite dans ce parc pour voir les ruines des anciens moulins ainsi que la maison du Pressoir. Des belvédères offrent également une vue sur la rivière des Prairies. Que ce soit à pied ou à vélo, une randonnée sera l’occasion d’observer des centaines d’espèces d’oiseaux.

2. Parc-nature du Bois-de-Saraguay

Bâtiments historiques et une faune variée attendent les visiteurs de ce parc de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. La maison Mary-Dorothy-Molson et la maison du chauffeur de l’ancien domaine Ogilvie se trouvent sur ce terrain également muni d’une forêt d’arbres rares.

3. Parc-nature de l’Anse-à-l’Orme

Populaire pour faire de la planche à voile, ce parc situé dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est l’endroit idéal pour faire une activité nautique ou bien du cerf-volant.

4. Parc-nature du Bois-de-Liesse

Chevauchant les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Pierrefonds-Roxboro et de Saint-Laurent ainsi que la ville de Dollard-des-Ormeaux, le parc-nature du Bois-de-Liesse est l’endroit parfait pour faire une promenade en forêt.

5. Parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard

Muni d’une petite plage familiale, ce parc offre «une grande diversité d’écosystème» qui peut être observée lors d’une promenade à pied ou à bicyclette.

6. Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

Avec un espace de 261 hectares, le parc-nature situé dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles est l’endroit idéal pour observer des oiseaux rares ainsi que des mammifères, dont le cerf de Virginie.

7. Parc-nature du Ruisseau-de Montigny

Il est possible de profiter de cet espace vert de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles pour faire un pique-nique. De plus, il est possible de visiter quatre petites îles situées en plein centre de ce parc.

8. Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Situé dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le parc-nature Cap-Saint-Jacques est le plus grand parc de la métropole. Il abrite aussi deux bâtiments historiques : la maison Thomas-Brunet et le Château Gohier. Chacun y trouvera son compte, que ce soit pour la baignade, le vélo, le camping ou la randonnée pédestre. Un service de location d’équipement y est également offert.