Mort suspecte à Montréal: deux suspects arrêtés plus d’un an après les faits

Deux suspects ont été arrêtés mardi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour le meurtre d’une femme retrouvée sans vie dans un véhicule dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles il y a plus d’un an.

Les deux suspects – un homme de 39 ans et une femme de 22 ans – ont été appréhendés par les autorités dans les arrondissements d’Anjou et de Montréal-Nord. Ils devraient comparaître mercredi et pourraient faire face à des accusations de meurtre au premier degré, a précisé le SPVM par voie de communiqué.

Rappelons que la femme a été retrouvée morte dans un véhicule stationné à l’angle du boulevard de la Rivière-des-Prairies et de la 7e rue. Bien que la victime ne portait aucune trace de violence apparente, les policiers ont traité le cas comme une mort suspecte et l’enquête a été transférée à la Section des crimes majeurs du SPVM.

«Après plusieurs mois d’enquête, les éléments de preuve recueillis confirment qu’il s’agit d’un meurtre», a-t-on expliqué dans le communiqué.