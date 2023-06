Passer de locataire à propriétaire: un rêve impossible pour la majorité

La flambée des prix et des taux d’intérêt met des bâtons dans les roues des locataires qui souhaitent devenir propriétaires.

Isabelle Croteau est locataire d'un appartement en ce moment. Même si elle a fait un léger profit en vendant sa maison il y a quelques années, elle n'a pas les moyens d'acheter une maison aujourd'hui.

« Le marché est fou. Les banques ne veulent pas prêter. Il faut un bon travail à temps plein et l'avoir gardé longtemps », dit cette femme qui travaille au service à la clientèle à Acton, en Montérégie.

Cette ancienne plâtrière, mère de deux enfants, est pourtant bien rémunérée. Mais elle doit se rendre à l'évidence: acheter une maison sera impossible. « Le sommes demandées sont trop exorbitantes. C'est inaccessible pour des gens comme moi », dit-elle.

Même avec une grosse mise de fonds

Il y a quelques mois, Valérie Lapointe était enfin prête à quitter son logement pour s’acheter une propriété dans le secteur de Repentigny ou à L’Assomption. Mais la femme de 43 ans a vite déchanté quand elle a commencé ses recherches.

«J’avais le financement, une grosse mise de fonds, tout était beau. Mais les prix n’avaient aucun sens! Même quand je reculais jusqu’à L’Épiphanie ou Saint-Sulpice», raconte-t-elle.

Écoutez l'entrevue avec Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier chez Jutras gestion de patrimoine à l’émission de Marie Montpetit via QUB radio :

Les prix les plus bas qu’elle trouvait se situaient autour de 290 000$ ou 300 000$ pour un condo, parfois le double pour une maison de ville. «Les seules maisons qui étaient dans mes prix, il y avait beaucoup d’argent à mettre dessus en réparations. Pour certaines, il fallait tout refaire les pieux de la maison, ou le toit», explique celle qui gagne pourtant un salaire variant de 70 000$ à 80 000$ selon les années.

«J’aurais peut-être pu arriver, en me serrant la sainte ceinture, mais je voyais ce qui s’en venait, que les taux d’intérêt allaient continuer de monter et que ça pourrait être dangereux», dit-elle. Valérie a finalement trouvé un logement, un quatre et demi qui lui coûte 1100$ par mois. «C’est quand même dispendieux, mais il est bien situé et je l’aime, alors je me contente de ça pour l’instant. Je verrai l’an prochain si le marché se calme un peu.»

Écoutez l'entrevue d'Alexandre Dubé avec Ghislain Larochelle, chroniqueur immobilier au Journal de Montréal et Journal de Québec via QUB radio :

De nombreux obstacles

De nombreux Québécois vivent la même situation qu'Isabelle et Valérie. D'ailleurs, un nouveau sondage de Royal LePage réalisé par Maru/Blue révèle que 35 % des locataires québécois, ou près de 750 000 d’entre eux, ont considéré d’acheter une propriété plutôt que de la louer en vue du 1er juillet prochain. Pour plusieurs d'entre-eux, les obstacles sont nombreux. Pour 57 % des répondants qui seront locataires au 1er juillet 2023, les enjeux financiers sont parmi les principaux facteurs qui ont motivé leur décision de louer leur logement plutôt que d'acheter une propriété cette année :

24 % ont choisi d'attendre que les prix des propriétés diminuent

15 % ont choisi d'attendre que les taux d'intérêt diminuent

10 % ne disposaient pas d’une mise de fonds suffisante

8 % ne se sont pas qualifiés pour un prêt hypothécaire suffisant