Plantée là au musée?

Le 31 mai dernier, la chroniqueuse Sophie Durocher parlait, dans son texte Tout nu au Musée? , d’une exposition controversée au Musée de la Civilisation : un homme emballé dans de la pellicule plastique y a exhibé son pénis devant des enfants. L’exposition Unique en son genre est censée nous informer sur une réalité qui s’appellerait l’identité de genre. Pourtant, cette dernière n’est jamais clairement définie, nulle part dans l’exposition.

Puisque je voulais me faire éclairer, j’ai demandé à avoir une visite guidée. J’en ai eu une...qui a duré à peine cinq minutes parce qu’on l’a interrompue avec un certain manque de professionnalisme.

La guide a commencé son exposé en définissant le concept de sexe assigné à la naissance. Elle a défini l’identité de genre simplement comme ceci : « C’est comment une personne se sent. »

Voici un résumé de l’échange que j’ai eu avec elle après cette introduction :

- Moi : Pourquoi est-ce qu’on parle de sexe assigné puisque vous dites vous-même qu’on se base sur des organes que l’on constate?

- La guide : Parce que ça ne veut pas dire que le bébé va se sentir enligné avec l’identité qu’on lui attribue selon ces organes-là.

- Moi : Qu’est-ce que le ressenti change à une réalité anatomique observable? Et j’aimerais aussi savoir ce que signifie « se sentir femme » : je suis une femme et je ne le comprends pas.

- La guide : Il n’y a pas une réponse à ça, ça varie selon chaque personne.

- Moi : Pourquoi est-ce qu’on utilise le même mot si ça varie selon chaque personne?

- La guide : Parce que la société a décidé d’utiliser ce mot-là.

- Moi : Oui, pour référer à quelque chose de collectivement compris, c’est à ça que servent les mots.

- La guide : Qu’est-ce qui fait que vous vous considérez comme une femme?

- Moi : Je ne me considère pas comme une femme, j’en suis une.

- La guide : Mais vous savez que vous êtes une femme parce que vous vous sentez femme.

- Moi : Non, ce n’est pas quelque chose que je sens, c’est une réalité anatomique concrète avec laquelle je vis.

L’échange n’a pas pu se poursuivre parce que la guide est devenue émotive et s’est éloignée. Au bout d’un quart d’heure, j’ai demandé si la guide allait revenir, et on m’a dit que non. Ainsi, non seulement la visite guidée a été interrompue, mais on ne s’est même pas donné la peine de m’informer qu’elle ne serait pas poursuivie.

On m’a offert de parler à la régisseure du musée. Cette dernière m’a informée que les guides ont pour directive de se retirer s’ils sont mal à l’aise. Étrange directive : s’attendent-ils à recevoir des questions malaisantes?

Cette expérience révèle bien l’incapacité de ceux qui tiennent le discours sur « l’identité de genre » à expliquer ce que c’est et à expliquer ce que veut dire « se sentir femme ».

Photo fournie par Annie-Ève Collin

Annie-Ève Collin, Enseignante en philosophie, Montréal