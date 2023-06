Près de 35 % des locataires québécois voulaient devenir propriétaires au 1er juillet

Environ 35 % des locataires québécois auraient aimé investir en immobilier d’ici le 1er juillet, mais ont finalement dû mettre leur projet en attente en raison de plusieurs facteurs financiers, selon un récent sondage de Royal LePage.

Selon les locataires interrogés, 24 % ont finalement mis un stop à leur souhait de devenir propriétaire afin d’attendre que les prix des propriétés diminuent, quand 15 % d’entre eux espèrent que les taux d’intérêt baissent.

Ils sont aussi 10 % à penser qu’ils ne disposent pas d’une mise de fonds suffisante et 8 % à croire qu’ils ne sont pas qualifiés pour un prêt hypothécaire suffisant.

«Pour ceux qui espèrent que les prix diminuent, cette probabilité est faible, puisque la demande continue de dépasser l’offre et qu’il y a encore un déficit de 100 000 logements au Québec», a laissé tomber Roseline Guèvremont, courtier immobilier résidentiel chez Royal LePage Tendance.

Encore 18 % des personnes prévoient de faire l’acquisition d’un bien immobilier au cours des deux prochaines années.

«Je remarque que de plus en plus de gens aspirent à utiliser l’immobilier comme levier d’épargne, et particulièrement les plus jeunes générations d’acheteurs», a commenté Mme Guèvremont.

Le 1er juillet prochain, 31 % des Québécois, soit près de 2,1 millions de personnes, seront locataires.