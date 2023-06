Sarah Jessica Parker vend la mèche sur le caméo de Kim Cattrall dans «And Just Like That...»

Sarah Jessica Parker évente le secret sur le retour de Kim Cattrall dans And Just Like That...

Début mai, on a appris que Kim Cattrall avait repris son rôle de Samantha Jones dans Sex and the City pour une apparition dans le final de la deuxième saison de la série And Just Like That....

Rompant le silence dans une interview au New Yorker, Sarah Jessica Parker a révélé que le directeur de la série Michael Patrick King l'avait « suppliée » de ne pas parler de l’apparition de son ex co-star. Cependant, elle l’a confirmé par un définitif : « Je suis dans la scène ».

Selon certaines informations, la scène du caméo mettra en scène un appel téléphonique entre Samantha et Carrie Bradshaw, incarnée par Sarah Jessica Parker. Kim Cattrall l'aurait tournée seule dans un garage, sans la présence de ses partenaires ou de Michael Patrick King.

Dans une interview accordée au Daily Mail, Sarah Jessica Parker a ajouté : « Nous avons vraiment réfléchi à la façon dont nous avons abordé les personnages qui n’étaient plus là, à la façon dont nous avons invité les acteurs à revenir, et c'était vraiment amusant, excitant et certainement nostalgique, mais plus que cela, c'était surtout joyeux. »

Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall ont joué aux côtés de Cynthia Nixon et Kristin Davis dans Sex and the City entre 1998 et 2004, et dans deux suites au cinéma en 2008 et 2010. Cependant, elles seraient en froid depuis que Kim Cattrall a refusé de participer à un troisième film et qu'elle n'a pas été invitée à participer à And Just Like That...

À propos de leur prétendue querelle, Sarah Jessica Parker a déclaré : « C'est très bizarre de s'entendre dire que nous sommes en train de nous battre. Je ne dirais jamais du mal de Kim. Je ne le ferai jamais. »

« Nous avons eu l'impression qu'elle nous avait clairement fait comprendre que ce n'était pas un personnage qu'elle voulait revisiter », a expliqué Sarah Jessica Parker au New Yorker à propos de l'absence de Kim Cattrall.

And Just Like That... revient jeudi à la télé américaine.