Sous-marin disparu: un navire norvégien équipé de robots participe aux recherches

Un navire polyvalent équipé de deux robots sous-marins autonomes s'est joint aux opérations pour retrouver le petit sous-marin Titan disparu près de l'épave du Titanic dans l'Atlantique nord, a annoncé mercredi son propriétaire, le groupe norvégien de services pétroliers DOF.

Le Skandi Vinland est arrivé sur le site où les recherches ont lieu mardi à environ 19h00 heure locale, a indiqué DOF dans un communiqué.

« Le Skandi Vinland a déployé les deux ROV (véhicules sous-marins téléopérés, ndlr) pour contribuer aux efforts de recherches qui sont regroupés sous le commandement des garde-côtes américains », a-t-il précisé.

De multiples navires et avions, notamment américains et canadiens, sont engagés dans une course contre la montre pour retrouver vivants les cinq passagers du petit sous-marin Titan disparu depuis dimanche près de l'épave du Titanic, et dont les réserves d'oxygène devraient s'épuiser jeudi.

Un bateau français de l'Ifremer, également équipé d'un robot, a aussi été dépêché sur place.