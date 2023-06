Submersible disparu: un admirateur québécois sous le choc

Alors que l’identité des passagers du submersible porté disparu près de l’épave du Titanic est maintenant connue, la présence à bord de Paul-Henri Nargeolais, une sommité en tout ce qui concerne ce navire, a laissé toute une communauté de passionnés sous le choc.

L’un d’entre eux, le québécois Yannick Allen-Larochelle, s’est dit bouleversé à l’idée que l’une de ses idoles se trouve dans le sous-marin qui manque à l’appel.

«C’est certain que ça a été tout un choc, dit-il. Hier on a appris par sa famille que Paul-Henri était à bord. Tout de suite j’ai ouvert Facebook pour en parler avec mes autres amis Titanic. Je dirais qu’on est pas mal tous chamboulés.»

Cette sommité du domaine, explorateur des fonds marins et ancien officier de la marine est allé à 35 reprises près de l’épave du Titanic depuis 1987.

M. Allen-Larochelle avait eu la chance de rencontrer M. Nargeolais lors du tournage d’un documentaire en 2011.

Il en garde un très bon souvenir.

«Je me souviens surtout d’un homme qui était très accessible, très humain, très gentleman, raconte-t-il. Il était passionné et aussi très inspirant par la manière qu’il parlait. Moi-même en participant au documentaire je me disais, est-ce que j’ai vraiment ma place là, je ne suis pas une sommité dans l’histoire du Titanic? Il a dit que oui, que mon intérêt faisait partie de tout ça. Il a apporté ce point-là et ça m’a marqué.»

Comme plusieurs observateurs, le passionné du Titanic se pose des questions quant à la sécurité de l’engin utilisé pour cette expédition.

«Je ne suis vraiment pas expert sur le sujet, mais c’est certain qu’il y a beaucoup qui mettent de l’avant le non-sérieux des expéditions qu’il y a en ce moment, le manque de certification au point de vue des submersibles, explique-t-il. Donc c’est sûr que de ce côté-là, il y a des points d’interrogation.»

Le québécois espère encore que les passagers pourront s’en tirer indemnes alors qu’il commence à se faire tard pour l’équipage du sous-marin.

«On espère tous un dénouement positif de toute cette histoire-là», soutient Yannick Allen-Larochelle.

