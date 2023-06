Tout ce que vous devez savoir sur l'achat d'une maison mobile

Avec la hausse des taux d’intérêt et le prix des maisons unifamiliales toujours aussi élevé au Québec, plusieurs se tournent vers l’achat de maisons mobiles. Un projet qui nécessite une réflexion, mais qui est réalisable et abordable.

Cette option vous parle? Voici tout ce que vous devez savoir entourant l’achat de ce type de propriété.

Avantages

Le prix

S’il y a bien un critère important à prendre en considération chez l’acheteur en ce moment, c’est le prix. Au Québec, les prix des 283 maisons mobiles à vendre sur le site Centris.ca, oscillent entre 60 000$ et 300 000$, mais la moyenne s’établit à 160 000$.

Évidemment, le prix est sujet à varier selon les différentes régions, mais il est possible de trouver ce type de propriété sous la barre des 250 000$ à quelques minutes du centre-ville de Montréal. Devenir propriétaire avec des moyens plus limités devient une option possible.

Rappelons que le prix médian moyen d’une maison unifamiliale au Québec est de 412 500$ en 2022, selon Centris.

Une maison, sans les tâches de la maison

Nettoyer quotidiennement la superficie d’une maison et d’un grand terrain peut s’avérer une tâche longue et ardue, dont plusieurs souhaitent se débarrasser.

L’achat d’une maison mobile permet de sauver beaucoup de temps, en raison de la superficie plus petite, se comparant à un 4 ou un 5 1/2.

Deuxièmement, l’entretien à l’extérieur, que ce soit la cour ou les rues avoisinantes, est de la responsabilité du propriétaire du parc de maisons mobiles.

Terrain en location

Normalement, l’achat d’une maison mobile se fait dans un parc, c’est-à-dire que le terrain n’appartient pas au propriétaire de la maison, mais plutôt au promoteur du projet.

La location du lot varie selon l’emplacement, mais son prix ne dépasse généralement pas les 250$.

Propriétaire de 25 parcs pour un total de 967 maisons mobiles partout au Québec, Éric Lachapelle, explique les avantages des maisons mobiles.

«C’est comme détenir une maison, sans l’entretien d’une maison. On a un terrain, un endroit grand comme un 4 1⁄2, mais on n’a surtout pas des voisins qui nous marchent sur la tête comme en appartement.»

La sécurité

Les parcs de maisons mobiles sont prisés par les personnes âgées, notamment parce qu’ils sont sécuritaires.

Courtière immobilière dans la région de la Rive-Nord depuis plusieurs années, Céline Guy compare la vie d’un parc de maisons mobiles à celle d’un terrain de camping.

«Tout le monde se connait. Quand quelqu’un de nouveau arrive, les gens sont sur leurs gardes», dit-elle.

C’est d’ailleurs pourquoi de jeunes familles se tournent de plus en plus vers cette solution.

La qualité

Les mythes sur les maisons mobiles sont divers, principalement sur la qualité du produit, mais selon les intervenants rencontrés par TVANouvelles.ca, les maisons mobiles au Québec sont très bien entretenues, et ne sont plus nécessairement comme elles ont déjà été il y a quelques années.

« La plupart des maisons que j’ai visitées ont toutes été rénovées, les cuisines sont au gout du jour, il y a des comptoirs de quartz, il y en a d’autres qui ont des planchers de bois franc. Quand c’est bien entretenu, on peut avoir de la valeur», ajoute la courtière d’expérience, affirmant avoir vendu au moins 10 maisons mobiles depuis le début de l’année.

Selon le propriétaire de parcs, Éric Lachapelle, les maisons mobiles ne ressemblent pas du tout à ce qu’on peut voir aux États-Unis.

«Je peux vous dire qu’au moins 90% des propriétaires sont fiers et prennent soin de leur propriété. Ça ressemble à des quartiers standards.»

Inconvénients

Taux d’intérêt plus élevés

Il faut s’attendre à payer une hypothèque plus chère que d’autres types de propriété, en raison du manque de compétitivité chez les prêteurs.

Au Québec, seulement deux banques offrent des hypothèques sur les maisons mobiles : Desjardins et RBC. Ce manque de choix augmente la facture que payera le propriétaire.

«Quand on se retrouve avec 2 prêteurs, plutôt que 10 ou 15, les offres de financement sont beaucoup moins compétitives que les autres marchés», mentionne le courtier hypothécaire, Stéphane Bruyère.

Amortissement sur 20 ans

Quand il est question d’hypothèque sur une maison unifamiliale, la durée est généralement de 25 ans pour le paiement de la propriété.

Dans le cas des maisons mobiles plus vieilles, certaines banques réduisent la durée d’amortissement à 20 ans, ce qui augmente considérablement les mensualités à payer.

Le danger d’éviction...

Le terrain étant parfois loué à un prometteur, il peut prendre la décision de vous faire quitter obligatoirement l’espace, avec un avis de six mois, s’il souhaite par exemple entreprendre la construction d’une infrastructure.

Certains propriétaires de maisons mobiles ont déjà été aux prises avec ce problème, où ils ont dû quitter, sans avoir la possibilité de contester, car à l’heure actuelle, il n’y a toujours aucun droit qui les protège.

«Tout dépend de l’intention du propriétaire. Mais effectivement, la loi nous permettrait de construire des condos par exemple, avec un avis d’éviction aux locataires de terrains de six mois», confirme M. Lachapelle à TVA.

On doit s’attendre à payer combien ?

Prenons l’exemple où un couple souhaite acheter une maison mobile sur la Rive-Nord de Montréal à 230 000$.

En négociant l’hypothèque sur 25 ans chez Desjardins avec un taux d’intérêt fixe sur cinq ans de 5,94 et une mise de fonds de 10% (23 000$), il faut s’attendre à payer un montant mensuel de 1 357$.

Également, les frais de location pour un terrain avoisinent les 200$ par mois. Ils incluent normalement l’entretien et l’accès à l’aqueduc et aux égouts, ainsi que le déneigement et la réparation des rues.

À un peu moins de 1600$ par mois, il est donc possible de devenir propriétaire.

*Il ne faut pas oublier les frais de base, considérant la taxe de bienvenue qui est maintenant obligatoire pour les propriétaires de maisons mobiles, et les frais de notaire au moment de la transaction d’achat, que nous n’avons pas inclus dans l’exemple.