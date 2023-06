Tumulte au conseil municipal de Trois-Rivières

Scène saisissante au conseil municipal de Trois-Rivières, mardi soir, alors que des citoyens ont perturbé la séance au point où des policiers sont venus en renfort et que la séance a été suspendue pendant une dizaine de minutes.

Dans un geste digne d'un coup de théâtre, des citoyens ont présenté des affiches prônant la protection des milieux humides en scandant «pas un hectare de plus».

La séance a été suspendue par le maire suppléant Daniel Cournoyer sous les cris et les applaudissements des citoyens. Cette perturbation suivait une intervention du conseiller municipal Pierre-Luc Fortin concernant l'agrandissement du parc industriel 40-55.

La conseillère Pascale Albernhe-Lahaie venait de demander le retrait de l'avis de motion autorisant les travaux de préparation du terrain dans le parc industriel. Le vote a été demandé et les conseillers ont voté à 7 contre 6 contre le retrait de l'avis de motion.

Il y aura donc un vote à ce sujet lors de la prochaine séance du conseil, le 4 juillet, pour autoriser et financer les travaux au parc industriel 40-55.

À la reprise de la séance après la suspension, le maire suppléant Daniel Cournoyer a demandé la collaboration des citoyens.

«Il y a eu un tumulte et c'est inacceptable dans une salle publique, a-t-il dit. Je suis sur le point de demander d'évacuer la salle. Pouvez-vous me promettre qu'on ne chahute pas, qu'on reste assis et qu'on fasse un conseil digne de ce nom? Sinon, on va poursuivre sans les citoyens. Est-ce qu'on s'entend?»

La réponse positive des citoyens a permis la reprise de la séance avec l'arrivée de deux policiers. La porte de l'hôtel de ville a été fermée à clé pour empêcher d'autres citoyens de s'ajouter.