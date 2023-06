Une famille de Terrebonne envisage de vivre dans sa voiture

Deux locataires de Terrebonne ainsi que leurs trois enfants, qui vivent dans des conditions insalubres, devront quitter leur chez-soi au cours des prochains jours. La famille envisage même de vivre dans sa voiture.

Pendant plusieurs mois, la famille a élu domicile dans une maison remplie de moisissures située sur le chemin Gauthier, dans le secteur La Plaine.

Les locataires n’ont pas de plan B, mais ceux-ci pourront compter sur le soutien des intervenants de l’Office municipal d’habitation local.

Notre journaliste Yves Poirier s’est rendu sur les lieux de la résidence louée par Geneviève Lachance et son copain.

Épuisée, la dame a confié que l’insalubrité de son logement met sa famille dans une situation précaire.

«On cherche, on cherche [un logement]. Là ils nous restent jusqu’à dimanche, pis on va être dehors. J’ai pas trouvé de logement, pis il nous faut au moins un 5 1⁄2. C’est à peu près en haut de 1700. On va aller dans les chambres d’hôtel, on va dormir dans notre auto [on n'a] comme pas le choix», a-t-elle témoigné.

Devant notre caméra, elle nous montre l’état de son logement qui laisse à désirer.

«[Il y a] de la moisissure. On a beau laver, ça revient deux, trois, quatre fois. Je pense que ça fait six fois que ça revient, que mon chum lave aux deux, trois semaines. Moi, je suis très asthmatique», partage-t-elle.

La Ville de Terrebonne réagit

Après la diffusion de notre reportage sur cette famille de Terrebonne, TVA Nouvelles a contacté la Ville pour l'informer de la situation précaire de ces locataires.

La Ville a contacté l'OMH qui a joint la famille qu'elle aidera à se reloger. De plus, les pompiers de Terrebonne sont aussi intervenus en raison de la présence de moisissures.

Face au constat alarmant, Mme Lachance nous indique que la maison ne pourra pas être louée par les propriétaires après leur départ tant et aussi longtemps que des travaux n'auront pas été réalisés.

