Voici pourquoi vous vous faites plus piquer que d'autres par les moustiques

Les moustiques vous prennent pour cible alors qu’ils laissent vos proches tranquilles? Ce n’est pas un hasard. On répond à quatre questions pour mieux comprendre comment ces insectes choisissent leurs victimes.

Pourquoi les moustiques piquent-ils? La première chose à savoir, c’est que les piqures font partie du cycle de reproduction des moustiques et que les femelles sont les seules à piquer les humains, explique le préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal, André-Philippe Drapeau-Picard.

«Quand les moustiques femelles nous piquent, elles se servent des protéines contenues dans notre sang pour nourrir leurs œufs», détaille-t-il.

Comment chassent-ils?

Les moustiques se servent initialement de leur odorat pour détecter le gaz carbonique qu’émettent leurs victimes, puis de leur vue et de leur capacité à détecter la chaleur. La piqure est donc le résultat d’une chasse «brillamment orchestrée», mentionne l’expert.

Lab_Photo - stock.adobe.com

«Les moustiques sont capables de sentir le CO 2 que nous émettons à 60 mètres de distance. Ils suivent cette odeur et quand ils arrivent à environ 10 mètres de nous, ils peuvent nous voir. C’est à ce moment qu’ils nous reconnaissent comme cible. Une fois qu’ils arrivent à environ 50 centimètres de nous, ils sont attirés par les parties du corps très irriguées en sang, qui sont particulièrement chaudes.»

Qu’est-ce qui fait de vous une proie idéale?

Comme les moustiques sont attirés par la chaleur et le CO 2 , les personnes qui ont un métabolisme plus rapide, qui transpirent plus et qui respirent plus fort sont plus susceptibles de les attirer. Les personnes qui ont une température corporelle plus élevée, comme les femmes enceintes, sont aussi plus à risque d’être prises pour cible, souligne l’expert de l’Insectarium.

Mais il y a plus. Le 19 mai, une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Institut de recherche sur le paludisme Johns Hopkins – et dont les résultats ont été publiés dans la revue Current Biology – a révélé que certains moustiques sont particulièrement attentifs aux sécrétions huileuses qui hydratent la peau et la protègent des microbes.

Ce mélange de substances varie toutefois d’une personne à l’autre et les scientifiques ne savent toujours pas quel mélange les attire particulièrement.

Un participant à l’étude qui attirait peu les moustiques dégageait beaucoup d’eucalyptol, une substance que l’on retrouve dans plusieurs plantes. Les chercheurs estiment donc que notre alimentation pourrait jouer un rôle dans notre degré d’attractivité auprès de ces insectes, ce qui pourrait être utile pour de futures recherches.

Comment éviter de les attirer?

Si vous voulez éviter d’attirer les moustiques lors de votre prochain barbecue ou en camping, André-Philippe Drapeau-Picard vous propose quelques trucs.

«Quand on veut manger sur la terrasse sans être importuné, un ventilateur peut beaucoup aider. Simplement parce que les moustiques n’ont pas un vol très puissant, donc le vent suffit à les éloigner et à les empêcher d’approcher», conseille-t-il.

Ensuite, comme les vêtements foncés retiennent la chaleur et peuvent nous faire transpirer davantage, porter des vêtements clairs peut avoir une certaine efficacité.

Il peut aussi être utile de se tenir prêt d’une source de fumée, puisque cette dernière peut brouiller les signaux qui aident les moustiques à nous trouver, comme notre odeur.

«Il y a des biologistes qui travaillent sur le terrain, par exemple, dans le nord du Québec, où il y a une énorme quantité de mouches. Même s'ils ne fument pas, quand ils travaillent dans ce contexte, ils s’allument une cigarette et la laissent brûler à côté d’eux pour se donner une petite pause de moustiques», souligne-t-il.

Les insectifuges et certaines huiles essentielles sont également efficaces pour éviter de vous faire piquer.