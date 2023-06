Zones musicales de Laval: Daniel Boucher, Lisa LeBlanc et Diane Tell en vedette

Plus de 40 spectacles extérieurs et gratuits figurent au programme de la 8e édition des Zones musicales, festival qui se tient du 9 juillet au 27 août, à Laval.

Le spectacle d’ouverture sera présenté par Bleu Jeans Bleu, le 9 juillet, au parc Bernard-Landry.

Plus de 350 artistes fouleront les différentes scènes, dont Valérie Ékoumè (16 juillet), Marie-Annick Lépine (20 juillet), Scott-Pien Picard (21 juillet), Daniel Boucher (22 juillet), Thierry Larose (4 août), Ariane Roy (5 août), Salomé Leclerc (11 août), Diane Tell (12 août), l’Orchestre symphonique de Laval (15-16 août) et Lisa LeBlanc (26 août).

La formation The Cuban Martinez Show rendra pour sa part hommage au légendaire groupe cubain Buena Vista Social Club à la toute fin du festival, le 27 août, à la place Claude-Léveillée.

Toute la programmation est disponible en ligne.