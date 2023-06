Cancer de la peau : comment savoir si vous avez un bouton suspect?

Le cancer de la peau est le type de cancer le plus répandu, mais alors que les dermatologues se font rares au Québec, comment réussir à détecter les symptômes le plus tôt possible?

C’est à cette question que le dermatologue Joseph Doumit est venu répondre jeudi, en entrevue au TVA Nouvelles.

Le spécialiste a identifié le mélanome et le carcinome comme les deux boutons les plus susceptibles d’être annonciateurs d’un cancer.

«Il y a deux types de boutons qu’on voit normalement qui sont très suspects : ceux qui ont l’air d’un grain de beauté [...] et ceux qui ont l’air d’un bouton rouge qui ne veut pas guérir», explique le Dr Doumit.

Ce dernier ajoute que des deux boutons, le mélanome est celui qu’il faut le plus prendre au sérieux.

Celui-ci prend la forme d’un grain de beauté asymétrique, qui change souvent de couleur à plusieurs reprises. Il évolue rapidement et peut parfois saigner.

«Le mélanome représente environ 80% des cas de mortalité du cancer de la peau», indique le dermatologue.

Le Dr Joseph Doumit rappelle l’importance de ne pas négliger de s’examiner la peau régulièrement, car un cancer de la peau découvert sur le tard peut se traduire par la perte d’un œil ou un visage défiguré.

«Les gens se présentent avec un petit bouton qui est énorme. Parfois, ils pensent que c’est un petit kyste ou [...] ils relient ça à une blessure, mais finalement, c’est un petit cancer de peau», mentionne-t-il.

Le dermatologue explique qu’un cancer se développe souvent par ses racines.

«Ce qu’on voit sur la peau, ce n’est pas vraiment ce qui représente ce qui est en dessous de la peau et la sévérité de ce cancer», affirme le Dr Doumit.

Celui-ci réitère l’importance de porter des lunettes offrant une protection contre les rayons du soleil, de la crème solaire avec un FPS d’au moins 30 et de ne pas négliger d’en appliquer sur les paupières et les oreilles.

«On ne peut pas arrêter notre vie. Il faut quand même sortir dehors et profiter du beau temps, mais il faut se protéger», soutient Joseph Doumit.

Il recommande néanmoins d’éviter autant que possible d’être exposé au soleil lorsque l’index UV est particulièrement élevé, soit entre 10h et 15h.