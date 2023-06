Il devient de plus en plus difficile de trouver un logement abordable. Les prix augmentent, la disponibilité diminue et les taux d’inoccupation sont minimes.

Une étude confirme d’ailleurs que les prix sont anormalement élevés et qu’il est de plus en plus difficile pour les locataires de se trouver un logement abordable.

«Je connais beaucoup de gens qui sont en train de déménager et ils doivent habiter avec trois, quatre ou cinq personnes parce que c’est trop cher», explique une jeune femme rencontrée par notre journaliste Marie-Lise Mormina.

«Ce n’est plus vivable à Montréal», dit un autre citoyen. «Si le gouvernement ne fait rien, qu’est-ce que les gens vont faire? Dormir dans la rue?»

La Communauté métropolitaine de Montréal a d’ailleurs publié une enquête qui démontre que le marché locatif se resserre.

Le coût du loyer moyen pour un logement disponible sur le marché est à 1300$ par mois, ce qui représente une augmentation de 5,1% entre 2021 et 2022.

La CMM affirme qu’il s’agit là de la hausse la plus marquée en 20 ans.

Pas non plus de disponibilité

Ce qui n’aide pas, c’est la diminution des mises en chanter dans la grande région de Montréal. Entre 2021 et 2022, il y a eu une diminution de 30%, mais voilà que celle-ci passera à 52% entre 2022 et 2023.

La proportion des ménages locatifs est à la hausse, surtout à l’extérieur de l’agglomération de Montréal, ce qui veut dire qu’il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire dans la grande région Métropolitaine.