Centre-du-Québec: un septuagénaire entre la vie et la mort après une collision avec un tracteur

Un septuagénaire luttait pour sa vie jeudi après que son véhicule soit entré en collision avec un tracteur à Sainte-Françoise, dans le Centre-du-Québec.

L’accident se serait produit aux alentours de 14h30 sur la route 265 lorsque le véhicule aurait dévié de sa voie avant de heurter un tracteur tirant une remorque.

«Avec la force de l’impact, le véhicule s’est retrouvé sur la remorque», a indiqué Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Bien que la passagère du véhicule et le conducteur du tracteur n’aient pas été blessés, le conducteur, lui, a été transporté en centre hospitalier dans un état critique et on craindrait pour sa vie.

La route 265 a été fermée afin que la scène soit analysée.