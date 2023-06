Découverte d’un arbre plus haut que la Statue de la Liberté

Un arbre haut de 102 mètres (335 pieds) découvert par des scientifiques chinois a été confirmé comme étant le plus haut de toute l’Asie.

• À lire aussi: Les arbres plantés pour rendre l’échangeur Turcot plus vert ont été ravagés par les marmottes

• À lire aussi: Les arbres «très à risques» tombent sur les fils à cause des délais d’Hydro-Québec

Le cyprès caché dans un canyon du Tibet dépasserait même la Statue de la Liberté qui mesure 93 mètres (305 pieds).

Découvert en mai dernier par une équipe de l’Université de Pékin, les experts évaluent qu’il serait le 2e plus grand arbre au monde, rapporte le site de nouvelles scientifiques Live Science.

Il était «caché» dans la réserve naturelle du Grand Canyon de Yarlung Zangbo, située dans la région autonome du Tibet en Chine, selon un communiqué publié par l'université de Pékin.

capture d'écran | Université de Pékin

L'espèce à laquelle appartient le cyprès n'est pas claire, bien que les publications des médias d'État chinois suggèrent qu'il s'agit soit d'un cyprès de l'Himalaya (Cupressus torulosa), soit d'un cyprès du Tibet (Cupressus gigantea).

Son diamètre est de 2,9 m (9,6 pieds), selon le média chinois People's Daily Online.

Avant cette découverte, l'arbre le plus haut d'Asie était un meranti jaune (Shorea faguetiana) de 331 pieds de haut (101 m) situé dans la zone de conservation de la vallée de Danum à Sabah, en Malaisie.

La région autonome du Tibet possède un écosystème unique qui est de plus en plus influencé par le développement humain et les changements climatiques.

capture d'écran | Université de Pékin

Cependant, la région où se trouve cet arbre a fait l’objet de beaucoup d'efforts de conservation pour protéger la flore et la faune.

En mai de l'année dernière, l'équipe a trouvé un sapin de 83 m (272 pieds) de haut dans le sud-ouest de la Chine, qu'ils croyaient initialement être le plus grand arbre de Chine.

Poursuivant leur enquête cette année, les chercheurs ont utilisé des drones, des lasers et des équipements radar pour cartographier les arbres de la région et identifier leur hauteur depuis le sol.

Après des jours d'enquête sur le terrain, le cyprès a été trouvé et a été confirmé comme le plus grand arbre d'Asie.