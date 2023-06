«Je trouve ça écœurant»: des clients refoulés à l'entrée du Casino de Montréal

Des clients ont été refoulés devant l’entrée du Casino de Montréal jeudi matin, en raison d’une autre journée de grève déclenchée par les employés de soutien.

«Je trouve ça écœurant», dit un homme rencontré devant le salon de jeu. De nombreuses personnes étaient en file à bord de leur véhicule pour entrer au casino en début d’avant-midi, avant d’être renvoyées à la maison par les agents de sécurité.

«Je suis déçu», indique une autre personne à TVA Nouvelles, ajoutant avoir fait la route de St-Jean-sur-Richelieu pour venir jouer.

Le Casino de Montréal devrait ouvrir ses portes à 14 heures, en maintenant ses opérations très limitées pour les joueurs.

Cette journée de grève survient quelques jours après le mandat obtenu par près de 1000 travailleurs de soutien, à la veille du Grand Prix du Canada.

Le Syndicat des employées et employés de la Société des Casinos du Québec (SEESCQ), sans convention collective depuis un an, demande des augmentations de salaire et déplore les conditions de travail actuelles.

Loto-Québec indique qu’une offre monétaire globale et généreuse est sur la table.

